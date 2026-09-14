Con una obra teatral, música y actividades protagonizadas por estudiantes y docentes, San Juan dio inicio a la Semana de la Educación Inicial 2026, que se desarrollará durante los próximos días en instituciones de toda la provincia.

El acto de apertura se realizó en el SUM de la escuela Ana Pérez Ciani, en 9 de Julio, bajo el lema “Palabras que abrazan, niños que sueñan”, una propuesta que pone el foco en el lenguaje, la expresión y las primeras experiencias de alfabetización de los chicos.

Durante la jornada se presentó “El Abrazo”, la canción oficial de esta edición, junto con una propuesta artística que contó con la participación de alumnos de Nivel Inicial y docentes de Educación Musical. También se puso en escena la obra teatral “La Valija de las Palabras”.

La directora de Educación Inicial, Claudia Albar Díaz, destacó que el lema busca reflejar situaciones que forman parte de la vida cotidiana de los jardines y el impacto que tienen las primeras experiencias vinculadas con la palabra.

“Una palabra, un cuento, una canción o una conversación pueden abrir nuevas posibilidades para que un niño pueda expresarse, escuchar, imaginar y comenzar a construir sus propios aprendizajes”, señaló.

La funcionaria remarcó además que ese proceso se acompaña desde el juego, el afecto y la enseñanza, con experiencias que serán fundamentales para el recorrido educativo posterior de los chicos.

La alfabetización temprana forma parte de los ejes del Plan Provincial “Comprendo y Aprendo”, que trabaja desde los primeros años sobre la oralidad, la escucha, la lectura y la escritura.

La subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollén, señaló durante el acto que el programa incorporó a las instituciones de Nivel Inicial como parte del recorrido de alfabetización y destacó la importancia de comenzar ese trabajo desde los primeros años de escolaridad.

Actividades durante toda la semana

La Semana de la Educación Inicial continuará en jardines de toda la provincia con propuestas adaptadas a cada comunidad educativa.

El cronograma contempla muestras, salidas didácticas, actividades recreativas y artísticas, además de diferentes experiencias para compartir entre los niños, docentes y familias.

Entre las actividades previstas, el jueves 17 de septiembre se realizará una maratón en el Parque de Chimbas a partir de las 9.

El cierre provincial será el viernes 18 de septiembre en el departamento Iglesia, donde finalizará oficialmente la agenda de esta edición.