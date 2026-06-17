El sector comercial de San Juan atraviesa una de las semanas más determinantes del calendario anual con las vísperas del Día del Padre. Representantes de la Cámara de Comerciantes Unidos, como Marcelo Quiroga y Carlos Iramain, destacaron a DIARIO HUARPE que existe una gran expectativa puesta en los próximos días, ya que se trata de una de las fechas comerciales más importantes del año. Según explicaron, el comportamiento del consumidor ha ido de "menor a mayor", y se prevé que el mayor volumen de transacciones se concentre este fin de semana.

Actualmente, el microcentro sanjuanino muestra una gran afluencia de público, aunque la concreción de las compras todavía es moderada.

“La gente anda mirando mucho, justamente anda recorriendo, están esperando cobrar el aguinaldo, que es el 18 y 19 cuando ya se empieza a hacer efectivo”, señalaron desde la Cámara.

Este fenómeno de observación y comparación de precios es habitual antes de que los trabajadores cuenten con el dinero extra de mitad de año para salir a comprar a último momento.

Descuentos, cuotas y sorteos

Para incentivar el consumo en un contexto de economía familiar cuidada, los locales han lanzado una batería de beneficios que incluyen rebajas directas y facilidades de pago.

Sorteo de la Comerciantes Unidos de San Juan. (Gentileza)

“Los descuentos están basados en un 30% o 20% o el 2x1 en muchos negocios. Es muy importante para la gente el tema de las tarjetas de crédito, con cinco o seis cuotas”, explicaron los referentes comerciales.

Además, la Cámara de Comerciantes Unidos sumó un atractivo extra para quienes compren en los locales adheridos. “La Cámara viene realizando el sorteo de cuatro bicicletas con la compra mayor a $30.000, que se van a sortear el día 19 a la tarde”, detallaron sobre la iniciativa que busca premiar la fidelidad de los clientes sanjuaninos.

Ticket promedio y horarios

En cuanto al gasto estimado, se espera que el ticket promedio de este año sea similar o apenas superior al del periodo anterior, que rondó los $50.000. Los comerciantes aseguran que los precios de los productos no han sufrido aumentos desmedidos en los últimos meses, lo que podría favorecer el volumen de ventas.

Finalmente, para facilitar el acceso de los compradores, se confirmó que el próximo sábado el comercio abrirá sus puertas normalmente. “Hay muchos comercios que van a atender de corrido y otros en su horario habitual, pero la atención para toda la provincia será normal”, concluyeron desde la entidad, remarcando que el ambiente festivo se verá potenciado por la coincidencia de la fecha con el desarrollo del Mundial,.