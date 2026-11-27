El acuerdo alcanzado entre la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan y Andreani ya tiene definidos sus mecanismos operativos para beneficiar a los comerciantes de San Juan y emprendedores independientes. La iniciativa, impulsada junto a Marcelo Quiroga, Carlos Iramain, el secretario de Industria y Comercio Alejandro Martín y el doctor Alejandro Rojas por la Municipalidad de Rawson, funciona como un paquete integral de soluciones logísticas y digitales de acceso inmediato.

El beneficio principal consiste en un sistema de tarifas preferenciales para reducir los costos operativos de los negocios locales en sus ventas a distancia. Para acceder a los descuentos en envíos y paquetería hacia toda la provincia y el resto del país, los usuarios simplemente deben ingresar el cupón promocional CCUSANJUAN al momento de gestionar el despacho de su mercadería a través de la plataforma de la firma postal.

En cuanto a la dinámica de trabajo diaria, el convenio habilita una operatividad las 24 horas para despachar productos, eliminando las restricciones de horarios comerciales tradicionales y agilizando los tiempos de entrega. Además, la entidad adherida a la Federación Económica de San Juan articuló un programa de capacitaciones en comercio electrónico destinado a que los vendedores aprendan a optimizar y potenciar su vidriera digital.

Para garantizar que el sistema funcione con mayor cercanía geográfica, el esquema contempla una expansión de los puntos de recepción y entrega en puntos clave del territorio provincial. A la sucursal que ya opera en Capital se le sumará muy pronto una nueva sede en el departamento Rawson, ubicada en la esquina de calle Mendoza y Perona, logrando cubrir de manera directa los dos polos comerciales más importantes de San Juan.