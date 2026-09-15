La llegada de grandes polirrubros de productos importados volvió a poner bajo la lupa el escenario comercial del microcentro sanjuanino. La apertura de locales de grandes dimensiones, con una oferta basada principalmente en productos provenientes de China y precios bajos, comenzó a modificar el mapa de negocios de la Ciudad.

El presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, explicó a DIARIO HUARPE cómo observa el sector esta expansión y cuáles son las herramientas que tienen los comerciantes tradicionales para competir.

Según el dirigente, ya son varios los establecimientos de este tipo distribuidos en el radio céntrico. Uno de los más grandes funciona frente a la Plaza 25 de Mayo por calle Mitre, mientras que existen otros de menor tamaño.

“Tenemos una multiplicación de esos mayoristas que son polirrubros”, sostuvo.

Precios bajos y venta por volumen

Quiroga señaló que una de las principales ventajas de estos negocios es la posibilidad de importar grandes cantidades de mercadería directamente desde China. La oferta incluye bazar, ferretería, decoración, accesorios para celulares, perfumes, indumentaria y otros artículos.

“Al traerlo por cantidad directamente de China, donde lo venden en granel, tienen otra capacidad”, explicó. Según sostuvo, el volumen les permite trabajar con márgenes diferentes a los del comercio tradicional.

“A lo mejor vos estás haciendo un sacrificio en la cantidad y ellos te traen mucho más. Y en la cantidad ellos pueden jugar con los márgenes”, señaló.

El fenómeno no es exclusivo de San Juan. En la provincia, sin embargo, el crecimiento de este tipo de locales comenzó a hacerse especialmente visible desde 2025.

Horarios y competencia

Quiroga también marcó diferencias en la modalidad de atención. Algunos polirrubros trabajan en horario corrido, mientras buena parte del comercio tradicional mantiene jornadas partidas.

Sin embargo, aclaró que el origen de los propietarios o de los productos no implica por sí mismo que exista competencia desleal.

“Mientras ellos paguen correctamente todos los impuestos y servicios y que también estén generando empleo en blanco, no hay manera de que sea competencia desleal”, afirmó.

Para el dirigente, la irregularidad aparece cuando un comercio evade obligaciones tributarias o mantiene trabajadores sin registrar.

El control sobre los trabajadores

Mirna Moral, secretaria del Sindicato Empleados de Comercio, explicó que realizan inspecciones en este tipo de establecimientos y aclaró que la informalidad laboral no es exclusiva de los comercios chinos.

Recordó que en diciembre de 2024 inspeccionaron uno de estos negocios y detectaron que todavía no había realizado su inscripción ante la Subsecretaría de Trabajo. Según indicó, la situación fue regularizada después de la intervención.

“Vamos controlando los horarios para que no hagan lo que hacen en Buenos Aires: doce horas trabajando el empleado y ni siquiera le pagan por cuatro”, aseguró Moral.

La dirigente remarcó que el sindicato comunica las irregularidades detectadas a los organismos provinciales correspondientes.

“Si yo tengo una empresa, aunque sea netamente sanjuanina, y los trabajadores los tengo en negro, ahí sí estamos hablando de competencia desleal”, afirmó.

Atención, financiación y calidad

Frente a la diferencia de precios, Quiroga reconoció que los comerciantes tradicionales difícilmente puedan competir únicamente bajando valores. Por eso, señaló tres herramientas para sostenerse: atención personalizada, financiación y calidad.

El asesoramiento al cliente, la posibilidad de comprar en cuotas y una oferta de productos de mayor calidad pueden, según indicó, marcar una diferencia frente a los negocios basados principalmente en el volumen y el bajo costo.

“Vos estás, los chicos te atienden, te asesoran, todas esas cosas no lo tienen estos negocios”, sostuvo.

Quiroga consideró además que la expansión de los polirrubros puede generar una presión sobre los precios del resto del comercio. “Eso ayuda también a que los comercios mantengan los precios bajos para que sean competencia con la gente y ayuda a la economía familiar”, concluyó.