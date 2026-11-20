La Cámara de Comerciantes Unidos informó que, por el feriado nacional del Día de la Soberanía Nacional, la mayor parte de los locales del centro sanjuanino no abrirá sus puertas. Solo algunos negocios atendidos por sus propietarios podrían funcionar con normalidad.

La Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan comunicó que durante el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, previsto para el lunes 23 de noviembre, la mayoría de los comercios del centro de la provincia permanecerá cerrada.

Según indicó la entidad empresaria, la medida alcanzará a gran parte de los locales comerciales de la zona céntrica, por lo que se recomendó a los consumidores anticipar sus compras para evitar inconvenientes durante la jornada.

No obstante, desde la institución aclararon que algunos establecimientos atendidos directamente por sus dueños podrán optar por abrir sus puertas y desarrollar sus actividades de manera habitual.

El comunicado fue difundido por la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, que recordó que la información corresponde específicamente al área céntrica de la capital provincial.

Bajo el mensaje "Anticipá tus compras y evitá inconvenientes", la entidad buscó advertir a vecinos y consumidores sobre el funcionamiento comercial previsto para el feriado nacional, una fecha en la que tradicionalmente disminuye la actividad del sector.