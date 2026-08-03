Las personas con celiaquía que forman parte del programa de asistencia alimentaria del Gobierno de San Juan ya tienen fechas para retirar los módulos correspondientes a agosto. El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano informó que el operativo comenzará el 6 de agosto y se extenderá hasta el 31, con un cronograma organizado por departamentos.

La distribución estará a cargo de la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y está destinada exclusivamente a quienes integran el padrón de beneficiarios del programa. El objetivo es garantizar el acceso a alimentos libres de gluten para las personas que requieren una dieta específica por razones de salud.

El cronograma contempla entregas en distintos puntos de la provincia. En los departamentos alejados, los módulos serán distribuidos en hospitales, centros integradores comunitarios, áreas de Acción Social y otros espacios definidos por cada municipio. Posteriormente será el turno del Gran San Juan, donde los beneficiarios deberán concurrir al depósito del Ministerio, ubicado en calle Salta Norte 1724, en Capital, en las fechas asignadas.

Desde la cartera social recordaron que los beneficiarios deberán asistir con el Documento Nacional de Identidad y respetar el día establecido para evitar demoras. En caso de no poder retirar el módulo en la fecha correspondiente, habrá una jornada destinada a quienes no hayan podido asistir durante el cronograma regular.

Los módulos contienen alimentos sin TACC y forman parte del Programa de Asistencia al Celíaco, destinado a acompañar a personas que no cuentan con cobertura para afrontar este tipo de alimentación, cuyo costo suele ser más elevado que el de los productos convencionales.

Cronograma de entrega:

Jáchal: 6 de agosto

9:30 | CIC Niquivil

10:00 a 12:00 | Hospital San Roque

11:00 | CIC Villa Mercedes

Zonda 7 de agosto

9:30 a 11:00 | Acción Social de Zonda.

Ullum 7 de agosto

11:30 a 13:30 | CIC Ullum.

Valle Fértil: 11 de agosto

9:30 a 12:00 | Acción Social.

Iglesia: 12 de agosto

9:30 a 11:00 | CIC Las Flores.

11:30 a 13:00 | Hospital Doctor Tomás Perón (Rodeo).

25 de Mayo: 13 de agosto

9:30 a 11:30 | Hospital Santa Rosa.

Sarmiento: 14 de agosto

9:30 a 11:00 | CIC Villa Media Agua.

11:30 a 13:00 | CIC Los Berros.

Angaco: 18 de agosto

9:30 a 11:00 | Hospital Doctor Alfredo Rizo Esparza.

San Martín: 18 de agosto

11:30 a 13:00 | Unión Vecinal Barrio Pie de Palo.

Caucete: 19 y 20 de agosto

9:30 a 11:30 | Club Deportiva Caucetera.

Calingasta: 20 de agosto

10:00 | Hospital Doctor Aldo Cantoni

11:00 | Hospital Barreal

Capital, Albardón, Chimbas, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y 9 de Julio

Del 24 al 28 de agosto

8:00 a 13:00 hs

Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Para tener en cuenta

Quienes no puedan asistir en la fecha asignada podrán retirar su módulo el 31 de agosto, de 8:00 a 13:00 horas, en el Depósito del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano. Se recomienda concurrir el día correspondiente para facilitar una entrega ágil y ordenada.