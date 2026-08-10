Este lunes 10 de agosto comenzarán, a partir de las 9 horas, los primeros trabajos de la repavimentación integral de la avenida de Circunvalación, una de las principales obras viales encaradas por el Gobierno de San Juan durante 2026. La intervención alcanzará los 32 kilómetros de la Autopista A014, correspondientes a los 16 kilómetros del anillo interno y los 16 del externo.

La obra tendrá un presupuesto oficial conjunto de $15.762.755.000 y fue dividida en dos licitaciones, adjudicadas a las empresas Mapal y Menin Construcciones. La separación de ambos anillos permitirá avanzar con distintos frentes de trabajo sobre una de las arterias con mayor circulación de la provincia.

La primera intervención comenzaría en el anillo externo, en el sector de Concepción, a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte. Allí se realizarán tareas que obligarán a modificar temporalmente la circulación.

Quienes transiten por el sector deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza, continuar por el lateral de Circunvalación y volver a ingresar a la autopista mediante la rampa ubicada después del cruce con Mendoza.

En paralelo, sobre el anillo interno se ejecutarán trabajos de mejoramiento de banquinas junto al espacio verde central, aunque inicialmente estas tareas no implicarán interrupciones sobre la calzada.

La renovación de los 32 kilómetros

La obra implica mucho más que la colocación de una nueva capa de asfalto. El proyecto contempla el tratamiento de los sectores deteriorados, demolición del pavimento que perdió capacidad estructural, excavaciones, perfilado de la base granular y construcción de una nueva base de suelo-cemento.

También está prevista la reparación y sellado de juntas, grietas y fisuras antes de avanzar con la colocación de la nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente.

Uno de los sectores que demandará mayor complejidad será el tramo construido sobre pavimento rígido de hormigón. Allí será necesario intervenir las losas deterioradas y realizar un tratamiento especial antes de colocar el nuevo pavimento flexible, con el objetivo de evitar que las antiguas fisuras vuelvan a reflejarse sobre la superficie.

En los sectores actualmente asfaltados se realizará el sellado de grietas y, posteriormente, se aplicarán nuevas capas de concreto asfáltico.

El presupuesto oficial quedó dividido en $7.880.007.000 para el anillo interno y $7.882.748.000 para el externo. Los contratos establecen un plazo de ejecución de 180 días corridos.

Una obra financiada por San Juan

La Circunvalación forma parte de la red vial nacional, por lo que el Gobierno provincial debió gestionar la autorización correspondiente para intervenir la A014. Una vez obtenida, San Juan decidió avanzar con recursos provinciales ante la falta de financiamiento nacional para concretar la repavimentación.

Antes del llamado a licitación, la Provincia ya había ejecutado distintas mejoras sobre la autopista, entre ellas trabajos en rampas de ingreso y egreso, renovación de defensas, nueva iluminación LED alimentada mediante paneles solares y la incorporación de señalización digital.

El gobernador Marcelo Orrego había anticipado en julio que el inicio de los trabajos era inminente y advirtió sobre las dificultades que provocará intervenir una de las arterias con mayor circulación de San Juan.

“Vamos a tener que tener mucha paciencia los sanjuaninos, porque todos sabemos que es la ruta más transitada de la provincia de San Juan”, afirmó Orrego.

Los primeros trabajos comenzarán este lunes a las 9 de la mañana. Desde Vialidad Provincial solicitaron a los automovilistas respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y extremar las precauciones mientras avancen las distintas etapas de la obra.