En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas 2026, el Programa Provincial de Inmunizaciones, dependiente de la División Epidemiología, Secretaría Técnica, del Ministerio de Salud de San Juan, llevará adelante junto a hospitales y centros de salud, la campaña anual correspondiente con el fin de reforzar la cobertura y cerrar brechas de inmunización.

Para ello, se administrarán vacunas del calendario nacional y esquemas pendientes a niños, embarazadas y adultos mayores, de acuerdo al siguiente diagrama:

Zona Sanitaria I

Sábado 25 de abril

Capital

• CAPS C. Cabot, Barrio Las Lilas, de 08 hs. a 13 hs.

• CAPS Dr. A. Barassi, Lanzamiento Estación San Martín, de 7 hs. a 21 hs.

Chimbas

• CAPS Villa Observatorio, Capilla Nuestra Señora del Carmen, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Villa Observatorio, Centro de Jubilados, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS H. Mira, Plaza de Villa Obrera, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Costanera Norte, Plaza B° Círculo Policial, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS San Patricio, Bomberos Voluntarios de Chimbas, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Plaza Departamental de Chimbas, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS F. González, Villa del Sur, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Ruiz Aguilar, Plaza Barrio Mercedario, de 09 hs. a 13:00 hs.

• CAPS Báez Laspiur, Manzanar Mayorista, Fiambrería El Chileno, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Teresa de Calcuta, Capilla Villa Videla, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Mariano Moreno, Villa Mariano Moreno, 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• Posta II. Libertador y Balcarce (turno mañana), 09 hs. a 13 hs.

• Posta I. Café América (turno mañana y tarde), 09 hs. a 18 hs.

• Posta III. Libertador y Balaguer (turno mañana y tarde), 09 hs. a 18 hs.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Colonia Fiorito, Las Chacaritas, 09 hs. a 12 hs.

• Vacunación domiciliaria, Barrio Fiorito y Ruta 20, Plaza Barrio Alto de Sierra, de 14 hs. a 18 hs.

Domingo 26 de abril

Capital

• CAPS Dr. A. Barassi, Paseo San Juan (Hiper Libertad), de 17 hs. a 21 hs.

Chimbas

• CAPS Báez Laspiur, Autoservicio Átomo, 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• Posta I, Libertador y Balaguer, de 09 hs. a 14 hs.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Plaza Independencia (Villa Cabecera), de 17 hs. a 22 hs.

• Vacunación domiciliaria a adultos mayores.

Lunes 27 de abril

Capital

• CAPS Las Margaritas, Hogar Juan XXIII, Hogar Santa Rita, de 08 hs. a 13 hs.

Chimbas

• CAPS José Ruiz, Barrio Tránsito de Oro, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS H. Mira, Terreno Villa Obrera, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Costanera Norte, Centro Comercial Benavídez y Vidable, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Empresa Albardón, de 11 hs. a 16 hs.

• CAPS F. González, Club Deportivo San Pedro, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Báez Laspiur, Estación de Servicio Shell, de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS San Patricio, Unión Vecinal B° Santo Domingo, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Mariano Moreno, Centenario y Ruta de 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• CAPS Villa María, Charla de inmunización (sala de espera / Escuela de Música – turno mañana), de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS Ibón Silva / Villa Marini, Charlas de inmunización (fábrica VFG y centro de jubilados – turno mañana), 09 hs. a 12 hs.

• Unión Vecinal Barrio Itatí (turno tarde), de 14 hs. a 18 hs.

• CAPS H. Grillo, charlas de inmunización y búsqueda activa (turno mañana y tarde), de 09 hs. a 12 hs.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Aeropuerto Domingo F. Sarmiento, de 09hs. a 12 hs.

• Comisaría N.º 31, de 14 hs. a 18 hs.

Martes 28 de abril

Capital

• CAPS C. Cabot, Escuela Fontana, de 08 hs. a 13 hs.

Chimbas

• CAPS Villa Observatorio, Villa Pueyrredón, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS H. Mira, Centro Comercial (Rastreador Calívar), de 09 hs. a 13:00 hs.

• CAPS San Patricio, Regional Departamental de Policía N.º 2, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Plazoleta Barrio Chimbas I, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Ruiz Aguilar, Barrio Independencia, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Báez Laspiur, Unión Vecinal Villa Sarmiento / Centro Comercial, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Teresa de Calcuta, Club Deportivo Villa Videla, de 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• CAPS Ibón Silva, Charla de inmunización (fábrica Coffeco), de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS Villa Marini Vacunación PROSANE / Centro de Jubilados, de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS Villa María, Charla de inmunización (Centro Esperanza y Fe), de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS H. Grillo, Charlas de inmunización (fábrica Ceras SJ), turno mañana y tarde.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Municipalidad de 9 de Julio, de 09 hs. a 12 hs.

• Comisaría N.º 11, de 14 hs. a 18 hs.

Miércoles de 29 de abril

Capital

• CAPS Dr. A. Barassi, Clínica Nefro, de 08 hs. a 13 hs.

• CAPS Las Margaritas, Geriátrico Don Tobías, de 08 hs. a 13 hs.

Chimbas

• CAPS Villa Observatorio, Unión Vecinal Villa Observatorio, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Costanera Norte, Centro Comercial B° Las Lajas / Centro de Jubilados, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS San Patricio, Escuela Estanislao Soler, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Postas Mendoza y Oro / Mendoza y Di Stefano, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Ruiz Aguilar, Capilla Barrio Independencia, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Ruiz Aguilar, Barrio Chimbas II, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Báez Laspiur, Plaza Lote Hogar N.º 1 / Sindicato RTV, de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS Teresa de Calcuta, Barrio 7 de septiembre, de 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• CAPS Ibón Silva, Charla de inmunización (Escuela Popular), de 08 hs. a 12 hs.

• CAPS Villa Marini, PROSANE / Operativo El Rollón, de 09 hs. a 12 hs. y 14 hs. a 18 hs.

• CAPS Villa María, Charlas (Comisaría 5.ª y Escuela Aristóbulo García), de 09 hs. a 12 hs. y 14 hs. a 18 hs.

• CAPS H. Grillo, Charla (Unión Vecinal 12 de Octubre), de 14 hs. a 18 hs.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Fábrica Taranto, de 10 hs. a 16 hs.

• Vacunación domiciliaria, de Barrio Taranto, de 09 hs. a 12 hs.

Jueves 30 de abril

Capital

• CAPS Dr. A. Barassi, Hogar APPADIN, de 08 hs. a 13 hs.

Chimbas

• CAPS Villa Observatorio, Villa Pueyrredón, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Costanera Norte, Plaza B° Costanera Norte, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS San Patricio, Centro de Jubilados San Patricio, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Capilla Ntra. Sra. del Rosario (Villa Centenario), de 09 a 13 hs.

• CAPS Mariano Moreno, Barrio Santa Rita de 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• CAPS Ibón Silva, Charla de inmunización (sala de espera)

• CAPS Villa María, Charla (Átomo – turno mañana), de 09 hs. a 12 hs.

• CAPS Villa Marini, Operativo Bajo Segura, turno mañana y tarde.

• CAPS H. Grillo, Charla / operativo (Difunta Correa), de 09 hs. a 12 hs.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Escuela Especial Juana Azurduy, 09 hs. a 12 hs.

• Escuela Granaderos de San Martín, de 15 hs. a 17 hs.

Sábado 02 de mayo

Capital

• CAPS Dr. A. Barassi, Barrio del Carmen, de 08 hs. a 13 hs.

Chimbas

• CAPS Costanera Norte, Plaza B° Los Alerces / Motorizada de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS José Ruiz, Barrio Cipolletti (Parque de los Abrazos), de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS R. Carrillo, Plaza Departamental, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Ruiz Aguilar, Plaza Barrio Mercedario, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Báez Laspiur, Fiambrería El Chileno, 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Mariano Moreno, Lote Hogar 62 de 09 hs. a 13 hs.

Santa Lucía

• CAPS Ibón Silva, Posta de vacunación Átomo, de 09 hs. a 13 hs.

• CAPS Villa María, Barrio Santo Tomás.

• CAPS Villa Marini, Iglesia Medalla Milagrosa.

• CAPS H. Grillo.

9 de julio

• CAPS A. Colina – C. Bouthery, Vacunación en ONG (REMAR) de 09 hs. a 12 hs.

• Vacunación domiciliaria, loteo municipal.

Zona Sanitaria II

Caucete

Desde el 25 de abril al 02 de mayo

25/04/2026 | 08:00 a 12:00 hs | Capilla Inmaculado Corazón de María (Villa Palacio – Ruta 270)

27/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Barrio Cura Brochero

28/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Jardín ENI N.º 24 San Juan Pablo II (Ignacio de la Roza s/n)

28/04/2026 | 14:00 a 17:00 hs | Jardín ENI N.º 24 San Juan Pablo II

28/04/2026 | 19:00 a 21:00 hs | Escuela Laboral Luis Jofré (Juan José Busto)

29/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Barrio Cura Brochero

30/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Barrio Ruta 20

30/04/2026 | 18:00 a 21:00 hs | Cáritas Cristo Rey (Diagonal Sarmiento y Rodríguez y Olmos)

02/05/2026 | 10:00 a 18:00 hs | CAPS Bermejo

San Martín

25/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Vacunación en terreno: Barrio Libertador, Barrio Las Moras, Barrio Emprendimiento

27/04/2026 | 13:00 hs | PROSANE – Bodega Prutrelli

28/04/2026 | 13:00 hs | PROSANE – Bodega Peñaflor / Bodega Borbore

29/04/2026 | Desde 12:00 hs | Municipalidad de San Martín / Comisaría 19 / Policía Rural / Bomberos

30/04/2026 | 13:00 hs | Terreno: Barrio El Portal / Barrio San Martín

25/05/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela de Inglés – Barrio Pie de Palo

Angaco

25/04/2026 | 15:00 a 18:00 hs | Monolito Campo de Batalla

• Feria de trueque

• Vacunación y control de carnet

27/04/2026 | 08:00 a 13:00 hs | CAPS Campo de Batalla

• Vacunación y control de carnet

• Charla informativa

28/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Barrio Zoe Bustos

• Terreno comunitario

• Vacunación y control de carnet

29/04/2026 | 14:00 a 18:00 hs | Club Deportivo Angaco (Calle Aguilera)

• Jornada recreativa Día del Animal

• Concientización sobre tenencia responsable

• Vacunación y control de carnet

30/04/2026 | 09:30 a 12:30 hs | Terreno (Calles Zapata, Divisoria y 9 de España)

• Operativo en zonas alejadas

• Vacunación y control de carnet

Valle Fértil

Desde el 25 de abril al 01 de mayo

25/04/2026 | 08:00 a 13:00 hs | Terreno, salidas desde Hospital Dr. Alejandro Albarracín

26/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Albergue Hernando de Magallanes (Sierra de Chávez) | Equipo asignado

26/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Albergue Marcos Gómez Narváez (Sierra de Elizondo) | Equipo asignado

27/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Benito Lynch (Astica) | Equipo asignado

27/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Plaza Departamental Villa San Agustín | Equipo asignado

27/04/2026 | 15:00 a 20:00 hs | Escuela N.º 22 Provincia de Formosa | Equipo asignado

27/04/2026 | 08:00 a 13:00 hs | Escuela José L. Fernández de Maradona (Baldes de Rosario) | Equipo asignado

28/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Julieta Lanteri (La Majadita) | Equipo asignado

28/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Albergue Casa del Niño | Equipo asignado

28/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela República de Brasil (Baldes de las Chilcas) | Equipo asignado

29/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Agrotécnica Ejército Argentino | Equipo asignado

29/04/2026 | 15:00 a 20:00 hs | Espacio Adulto Mayor – Iglesia San Agustín | Equipo asignado

29/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Cayetano de Quiroga (Usno) | Equipo asignado

29/04/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Baldomero Fernández Moreno (Chucuma) | Equipo asignado

30/04/2026 | 08:00 a 13:00 hs | Escuela Armada Argentina (Baldecitos) | Equipo asignado

30/04/2026 | 09:00 a 17:00 hs | Parque Provincial Ischigualasto | Equipo asignado

01/05/2026 | 08:00 a 14:00 hs | Escuela Buenaventura Collado (Sierra de Rivero) | Equipo asignado

25 de mayo

Lunes 27 de abril

• Hospital 25 de Mayo: 09:00 hs visitas domiciliarias Villa Santa Rosa / 16:00 hs Escuela Técnica Teolinda Romero

• CAPS La Chimbera: 08:00 hs sala de espera / 12:00 hs vacunación y terreno Barrio Chimbera II

• CAPS Tupeli: 08:00 hs Escuela Domingo de Oro / 17:00 hs escuela de fútbol

• CAPS Domingo Cejas: 08:00 hs sala de espera (concientización)

• CAPS Encon: 08:00 hs sala de espera

Martes 28 de abril

• Hospital 25 de Mayo: 08:30 hs Escuela Martín Yanzón / 14:00 hs Escuela Segundino Navarro

• CAPS La Chimbera: 10:00 hs actividad recreativa CIC

• CAPS Tupeli: 08:00 hs sala de espera

• CAPS Domingo Cejas: 08:00 hs sala de espera / 10:00 hs domicilios

• CAPS Encon: 08:00 hs sala de espera

Miércoles 29 de abril

• Hospital 25 de Mayo: 08:30 hs visitas domiciliarias Villa Santa Rosa

• CAPS La Chimbera: 11:00 hs charla en CDI Estación José Martí

• CAPS Tupelí: 08:00 hs charlas a embarazadas y puérperas

• CAPS Domingo Cejas: 08:00 hs sala de espera / 16:00 hs centro de jubilados

• CAPS Encon: 08:00 hs sala de espera

Jueves 30 de abril

• Hospital 25 de Mayo: 08:30 hs Escuela Martín Yanzón / 14:00 hs Escuela Segundino Navarro

• CAPS La Chimbera: 12:00 hs visita deportiva

• CAPS Tupelí: 08:00 hs adultos mayores (antigripal y neumococo)

• CAPS Domingo Cejas: 08:00 hs sala de espera

• CAPS Encón: 08:00 hs Escuela Juan Carlos Navarro

Zona Sanitaria III

Albardón

• 25/04/2026 | 08:00 a 11:00 hs | Pasandina | Vacunación a personal | Calle La Laja | CIC La Laja

• 25/04/2026 | 08:00 a 11:00 hs | Unión Vecinal B° San Roque | Sin especificar | La Cañada | CAPS La Cañada

• 27/04/2026 | 07:30 a 12:30 hs | Escuela Juan Mantovani | 5.º grado | Belgrano 1950, Villa San Martín | Hospital Giordano

• 27/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs y 14:30 a 17:30 hs | ENI N.º 19 Tanitani | Salas de 4 y 5 años | Sta. María de Oro y Arenales s/n | Hospital Giordano

• 27/04/2026 | 13:30 a 17:00 hs | Escuela Juan Mantovani | 5.º grado | Belgrano 1950, Villa San Martín | Hospital Giordano

• 27/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Vicecomodoro Marambio | 5.º grado | Lozano s/n | CIC La Laja

• 27/04/2026 | 07:00 a 16:00 hs | JINZ N.º 33 | Salas de 4 y 5 años | Esquiú s/n, Rincón | CAPS Rincón

• 27/04/2026 | 09:00 hs | Escuela José María Paz | Sala de 4 años | General Acha s/n | CAPS La Cañada

• 28/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Prov. Jujuy | 5.º grado | Calle Nacional 2951, Villa San Miguel | Hospital Giordano

• 28/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | JINZ N.º 33 | Salas de 4 y 5 años | Calle Nacional 2951 | Hospital Giordano

• 28/04/2026 | 07:40 a 12:40 hs | Escuela Camilo Rojo | 5.º grado | Nacional 1221, Villa San Martín | Hospital Giordano

• 28/04/2026 | 13:00 a 16:00 hs | JINZ N.º 33 | Salas de 4 y 5 años | Calle Nacional 2951 | Hospital Giordano

• 28/04/2026 | 14:30 a 17:30 hs | Colegio Desamparados | Salas de 4 y 5 años | Sta. María de Oro 116 | Hospital Giordano

• 28/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Vicente López | 5.º grado | La Laja 2523 | CIC La Laja

• 28/04/2026 | 07:00 a 14:00 hs | Escuela Benita Dávila de los Ríos | 5.º grado | Esquiú s/n | CAPS Rincón

• 28/04/2026 | 08:00 hs | Escuela José María Paz | Sala de 5 años | General Acha s/n | CAPS La Cañada

• 29/04/2026 | 13:30 a 18:30 hs | Escuela Camilo Rojo | 5.º grado | Nacional 1221 | Hospital Giordano

• 29/04/2026 | 13:30 a 17:30 hs | ENI N.º 15 Tulum | Salas de 4 y 5 años | Nacional 1221 | Hospital Giordano

• 29/04/2026 | 08:30 hs | ENI N.º 15 | Salas de 4 y 5 años | Maestro Anea s/n | CIC Campo Afuera

• 29/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Villicum | 5.º grado | Maestro Anea s/n | CIC Campo Afuera

• 29/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Vicente López | 5.º grado | La Laja 2523 | CIC La Laja

• 29/04/2026 | 09:00 hs | Escuela José María Paz | 5.º grado | General Acha s/n | CAPS La Cañada

• 29/04/2026 | 08:00 hs | Escuela Gregorio de las Heras | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Tierritas | CAPS Las Tierritas

• 30/04/2026 | 08:00 a 11:00 hs | ENI N.º 15 Tulum | Salas de 4 y 5 años | Nacional 1221 | Hospital Giordano

• 30/04/2026 | 14:00 a 17:30 hs | Colegio Desamparados | 5.º y 6.º grado | Sta. María de Oro 116 | Hospital Giordano

• 30/04/2026 | 10:30 a 12:00 hs | JINZ N.º 34 | Salas de 4 y 5 años | Comandante Cabot s/n, Las Tapias | CAPS Rincón

• 30/04/2026 | 10:30 a 12:00 hs | Escuela Adán Quiroga | 5.º grado | Comandante Cabot s/n, Las Tapias | CAPS Rincón

Iglesia

• 28/04/2026 al 02/05/2026 | 08:00 a 19:00 hs | Hospital Rodeo | Promoción y vacunación | Sto. Domingo s/n | Hospital Tomás Perón – Rodeo

• 27/04/2026 al 02/05/2026 | 08:00 a 19:00 hs | Terreno Rodeo | Vacunación casa por casa (personal de seguridad) | Rodeo | Hospital Tomás Perón – Rodeo

• 27/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs y 15:00 a 17:00 hs | Escuela Prov. Santa Cruz | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Santo Domingo 4125 | Hospital Tomás Perón – Rodeo

• 27/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs y 14:00 a 17:00 hs | Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Calle González s/n, Colola | CAPS Héroes de Malvinas

• 27/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Terreno | Vacunación a adultos mayores y embarazadas | Tudcum | CAPS Dr. León Tourres

• 28/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuela Antártida Argentina | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Calle Principal s/n | CAPS Submarino ARA San Juan

• 28/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Yapeyú (Villa Iglesia) | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Principal s/n | CAPS Villa Iglesia

• 28/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Juan José de Vértiz | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Principal s/n | CAPS Bella Vista

• 28/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Ricardo Güiraldes | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | San Roque s/n, Tudcum | CAPS Dr. León Tourres

• 29/04/2026 | 08:00 a 13:00 hs y 15:00 a 20:00 hs | Terreno / CENS Cordillera de los Andes | Vacunación a la población | Colola | CAPS Héroes de Malvinas

• 29/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Manuel Alberti | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Camino principal s/n, Zonda | CAPS Villa Iglesia

• 29/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Pte. Mitre (Anexo Cacique Pismanta) | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Principal s/n | CAPS Dr. Juan Andrés Carbajal

• 30/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Terreno (El Tambillo y El Arena) | Vacunación a población, adultos mayores y embarazadas | Bella Vista | CAPS Bella Vista

• 30/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela Hilario Ascasubi (Posta Colangüil) | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Principal s/n | CAPS Submarino ARA San Juan

• 30/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Terreno (Maipirínque y Campanario) | Vacunación a adultos mayores | Villa Iglesia | CAPS Villa Iglesia

• 30/04/2026 | 09:00 a 13:00 hs | Escuela 17 de agosto | Salas de 4 y 5 años y 5.º grado | Sarmiento s/n, Las Flores | CAPS Dr. Juan Andrés Carbajal

Jáchal

• 27/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuela Dr. Alfredo Calcagno | Salas de 4 y 5 años | Paso de los Andes s/n, El Alto Huaco | Hospital Buenaventura Luna

• 27/04/2026 | 14:00 a 17:00 hs | Escuela 24 de septiembre | Salas de 4 y 5 años | Eugenio Flores s/n | CAPS Villa Mercedes

• 27/04/2026 | 09:00 a 10:30 hs | Escuela Juan de Echegaray | Salas de 4 y 5 años | Ruta Provincial 472 y Progreso | Posta San Roque

• 27/04/2026 | 11:00 a 12:00 hs | Escuela Monseñor Tomás Cruz | Salas de 4 y 5 años | s/n | Posta San Roque

• 27/04/2026 | 09:00 a 11:00 hs y 14:00 a 16:00 hs | ENI Abuelito Sarmiento / Escuela Fray Justo Santa María de Oro | Salas de 4 y 5 años | Rivadavia 854 | Hospital San Roque

• 27/04/2026 | 14:00 a 16:00 hs | Escuela Provincia de Chubut | Salas de 4 y 5 años | San Isidro s/n | CAPS San Isidro

• 27/04/2026 | 08:30 a 10:00 hs | Escuela Hipólito Buchardo | Salas de 4 y 5 años | Santa Bárbara s/n | CAPS Mogna

• 27/04/2026 | 11:00 a 12:30 hs | Escuela Lorenzo Luzuriaga | Salas de 4 y 5 años | Pompeya s/n | CAPS Mogna

• 27/04/2026 | 09:30 a 11:00 hs y 13:00 a 14:30 hs | JIM N.º 19 | Salas de 4 y 5 años | — | CAPS Gran China

• 27/04/2026 | 09:00 a 11:00 hs | Escuela Patricio López | Salas de 4 y 5 años | Juan B. Alberdi s/n | CAPS Tamberias

• 28/04/2026 | 10:00 a 15:00 hs y 14:00 a 16:00 hs | Escuela José Matías Zapiola | Salas de 4 y 5 años | Ex Ruta 40 s/n | CAPS Niquivil

• 28/04/2026 | 09:00 hs | Escuela Gascón Esteban | Salas de 4 y 5 años | Ruta 40 s/n, Las Aguaditas | CAPS Niquivil

• 28/04/2026 | 09:00 hs | CDI Solcito de mi Sierra | — | Niquivil | CAPS Niquivil

• 28/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs y 14:00 a 17:00 hs | ENI N.º 58 Was Kusi / Escuela San Martín | Salas de 4 y 5 años | Aberastain 532 | Hospital San Roque

• 29/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuela Buenaventura Luna | Salas de 4 y 5 años | Olivares s/n, El Bajo Huaco | Hospital Buenaventura Luna

• 29/04/2026 | 09:00 a 10:30 hs y 14:00 a 15:30 hs | ENI Escuela Provincia de La Pampa | Salas de 4 y 5 años | Av. 25 de mayo 776 | Hospital San Roque

• 29/04/2026 | 11:00 a 12:00 hs y 16:00 a 17:00 hs | ENI Escuela Fronteras Argentinas | Salas de 4 y 5 años | Chubut y Jujuy s/n | Hospital San Roque

• 29/04/2026 | 11:00 a 12:00 hs y 16:00 a 17:00 hs | Escuela Juan Manuel de Pueyrredón | Salas de 4 y 5 años | Vicuña Larraín s/n | Hospital San Roque

• 30/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuela Albergue Dr. Federico Cantoni | — | Rivadavia s/n | Hospital Buenaventura Luna

• 30/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuela Sastre Marco | Salas de 4 y 5 años | San Martín s/n, La Frontera | CAPS Villa Mercedes

• 30/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs y 14:00 a 17:00 hs | ENI N.º 37 Dr. Washington Chávez | Salas de 4 y 5 años | — | Hospital San Roque

• 30/04/2026 | 09:00 a 12:00 hs | Escuelas de la zona Pampa Vieja (Agustín Gómez, A. Flores Vidal, González Fernández, José Mármol, entre otras) | Salas de 4 y 5 años | — | CAPS Pampa Vieja

• 30/04/2026 | 09:00 a 11:00 hs | Escuela Pedro Bonifacio | Salas de 4 y 5 años | Eugenio Flores s/n | CAPS Tamberias.

Zona Sanitaria IV

Calingasta-Barreal

27/04/2026.

• 09:00 a 13:00 hs | Barrios Pellegrini, Cerro Colorado y Calle Belgrano. Postas de vacunación, visita casa por casa, control de signos vitales, consejería y entrega de folletería.

• 14:00 a 16:00 hs | CIC Villa Pituil. Posta de vacunación.

28/04/2026

• 08:00 a 14:00 hs | Gendarmería Nacional

Vacunación a personal esencial.

• 08:00 a 12:00 hs / 13:00 a 17:00 hs | Escuela Pedro Esnaola

PROSANE en ambos turnos.

29/04/2026

• 09:00 a 12:00 hs | Barrio Matas y Barrio Balcón de Ansilta (Lote 45)

Postas de vacunación, control de signos vitales y consejería.

• 16:00 a 18:00 hs | Hogar del Adulto Mayor Amujén

Vacunación, control de signos vitales y consejería.

30/04/2026

• 08:00 a 12:00 hs / 13:00 a 17:00 hs | Escuela Saturnino Araos PROSANE en ambos turnos.

Calingasta-Villa Calingasta

27/04/2026

• 08:00 a 15:00 hs | Alto Calingasta

Plaza Barrio Centenario y Barrio La Alumbrera: postas de vacunación. 28/04/2026

• 08:00 a 15:00 hs | Colon, La Isla y Alcaparrosa

Visitas casa por casa y postas de vacunación en puestos de salud.

29/04/2026

• 08:00 a 15:00 hs | Villa Nueva, Puchuzún y Villa Corral

Postas de vacunación y visitas domiciliarias.

30/04/2026

• 08:00 a 15:00 hs | Villa Calingasta y Alto Verde

Postas de vacunación en Unión Vecinal y Plaza Barrio Alto Verde.

Tamberias

28/04/2026

• 09:00 a 13:00 hs | Barrio El Alcázar. Posta de vacunación en ingreso al barrio.

Zonda

Horario general: 09:00 a 13:00 hs.

28/04/2026 | Plaza Filomeno Atampis

• Posta de vacunación y control sanitario.

29/04/2026 | Negocio Doña Ana (calle Matías Sánchez)

• Posta de vacunación.

30/04/2026 | Playón Barrio Esperanza

• Posta de vacunación.

02/05/2026 | Centro de Jubilados “La Voz de la Esperanza”

• Posta de vacunación.

Ullum

25/04/2026

• 08:30 a 12:00 hs | Plaza de las Américas – CIC Ullum

Apertura Semana de Vacunación de las Américas.

27/04/2026

• 09:00 a 15:00 hs | ENI N.º 43 “Mafalda”

Vacunación y control de carnet.

28/04/2026

• 08:30 hs | Municipalidad de Ullum, Comisaría 15.ª y Acción Social

Control de carnet y vacunación a personal.

• 13:30 hs | ENI “Huellitas de Amor”

Actividad recreativa y obra teatral.

29/04/2026

• 08:00 hs | Escuela Elvira de la Riestra de Laínez

Control de carnet y vacunación (turno mañana y tarde).

• 10:00 hs | Barrios Higueritas I y Villa Santa Rosa

Vacunación puerta a puerta.

30/04/2026

• 10:00 hs | Escuela Benjamín Lenoir

Campaña “Por una Juventud sin VPH”.

• 19:30 hs | VACUNARTE – Arte Nativo (folklore)

Jornada de vacunación comunitaria.

02/05/2026

• 08:00 a 12:00 hs | CAPS Ullum

Cierre de Semana de Vacunación de las Américas.

Rivadavia

CAPS materno infantil Dominga Raimundo

27/04/2026

• 08:00 a 13:00 hs | Parroquia Marquesado hasta calle Tierra del Fuego

Visitas domiciliarias, control integral y vacunación.

28/04/2026

• 08:00 hs | RIM 22

Control de carnet y vacunación.

29/04/2026

• 08:00 hs | Gendarmería Nacional

Vacunación y control de carnet.

30/04/2026

• 08:00 a 13:00 hs | Asentamiento Sagrado Corazón

Visitas domiciliarias y recuperación de esquemas.

Brigada de vacunación

27/04/2026

• 14:00 hs | Universidad Católica de Cuyo

Control de carnet y vacunación a estudiantes en prácticas.

• 09:00 hs | Escuela Primaria Julia de León

Control y aplicación de vacunas.

29 y 30/04/2026

• 09:00 hs | Hogar Huarpes

Vacunación antigripal y esquemas completos.

CAPS Rivadavia sur – Dr. René Favaloro

29/04/2026

• Turno tarde | Escuela Malvinas Argentinas – PROSANE

CAPS Rodríguez Pinto

29/04/2026

• Turno tarde | Escuela Provincia de Tucumán – PROSANE

CAPS Rivadavia Norte

28/04/2026

• Turno mañana | Escuela Rivadavia Norte – PROSANE

CAPS San Justo

29/04/2026

• Turno mañana | Escuela Nuevo Cuyo – PROSANE

CAPS Docentes sanjuaninos

25/04/2026 | Vacunación a demanda

27/04/2026 | Decoración de sala de espera y vacunación a demanda

28/04/2026 | Charla informativa: Semana de Vacunación de las Américas

29/04/2026 | Vacunación en terreno (casa por casa)

30/04/2026 | Posta de vacunación en CAPS

Zona Sanitaria V

Pocito

Sábado 25/04/2026

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni. 08:00 a 18:00 hs

• Vacunatorios de todos los CAPS. 08:00 a 12:00 hs

• Autoservicio Los Gemelos. 08:00 a 12:00 hs

• Lanzamiento VacunArte – Estación San Martín. 16:00 a 22:00 hs.

Domingo 26/04/2026

• Autoservicio Los Gemelos 08:00 a 12:00 hs

Lunes 27/04/2026

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni 08:00 a 18:00 hs

• Vacunatorios de todos los CAPS 08:00 a 12:00 hs

• Comisarías cercanas a los CAPS 08:00 a 12:00 hs

Martes 28/04/2026

• Vacunatorios de todos los CAPS 08:00 a 12:00 hs

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni 08:00 a 18:00 hs

• Municipalidad y anexos 08:00 a 12:00 hs

Miércoles 29/04/2026

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni 08:00 a 18:00 hs

• ENI N.º 69 – Jardín Maternal Barrio Las Pampas 13:00 a 14:00 hs

• Vacunatorios de todos los CAPS 16:00 a 20:00 hs

Jueves 30/04/2026

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni 08:00 a 18:00 hs

• Vacunatorios de todos los CAPS 08:00 a 12:00 hs

• Institutos de danzas departamentales 17:00 a 20:00 hs

Sábado 02/05/2026

• Vacunatorio Hospital Dr. Federico Cantoni 08:00 a 12:00 hs

• Vacunatorios de todos los CAPS

• Autoservicio Los Gemelos 16:00 a 20:00 hs

• Plaza Departamental

Rawson

Jueves 30/04/2026

• Villa Navidad – Calle Florida (Medanito). Actividad: vacunación y control de carnet 10:00 a 13:00 hs.

Sábado 02/05/2026

• Plaza Villa Krause. Actividad: vacunación general y control de carnet. 09:30 a 12:30 hs. 16:00 a 19:00 hs.

Sarmiento

Sábado 25/04/2026 - 09:00 a 18:00 hs.

• CAPS Las Lagunas – Calle 25 de mayo y Belgrano

• Vacunación en terreno en todos los CAPS

Lunes 27/04/2026 – 09:00 a 12:00 hs

• Sala de espera CAPS Las Lagunas.

• Vacunación en terreno

Martes 28/04/2026 - 09:00 a 12:00 hs

• Puestos de vacunación CAPS Las Lagunas

• Vacunación en terreno en CAPS

Miércoles 29/04/2026 - 09:00 a 12:00 hs

• Escuela Domingo French

• Escuela Doncel – Piedra y Quintana

• Vacunación en terreno en CAPS

Jueves 30/04/2026 09:00 a 12:00 hs

• Escuelas Doncel – Piedra y Quintana

• Vacunación en terreno en CAPS

Actividades del Vacunatorio Móvil

Sábado 25/04

Lanzamiento Vacunarte+

Lugar: Estación Cultural San Martín

Horario: 17:00 a 21:00 hs

Domingo 26/04

Lugar: Parque de Mayo (Zona Juegos – Av. Libertador Gral. San Martín 901)

Horario: 17:00 a 20:00 hs

Lunes 27/04

Colegio Santo Domingo – Nivel Inicial

(Francisco N. Laprida 57 Oeste – Capital)

• 08:30 a 11:30 hs

• 14:00 a 17:00 hs

Martes 28/04

Escuela Albergue Provincia de San Luis

(Las Trancas – 25 de mayo)

Horario: 07:00 a 13:00 hs

Miércoles 29/04

Colegio Bilingüe Saint Paul – Nivel Inicial

(Calle Pellegrini 202 Este – Santa Lucía)

• 08:30 a 11:30 hs

• 14:00 a 17:00 hs

Jueves 30/04

Colegio Jardín de Nazareth (Pérez Hernández) – Nivel Inicial

(Calle Tomás Cruz 3076 Oeste – Rivadavia)

• 09:30 a 11:30 hs

• 14:30 a 16:30 hs

Sábado 02/05

Feria Internacional de las Artesanías

Lugar: Complejo Ferial Costanera Chimbas

Horario: 16:00 a 00:00 hs