Las personas con discapacidad que viven en San Juan podrán acceder a sillas de ruedas, bastones, muletas, andadores y otros dispositivos de manera gratuita a través del Banco Provincial de Ayudas Técnicas. La iniciativa, financiada íntegramente con fondos provinciales, funciona bajo el programa “Elementos de apoyo para personas con discapacidad”, dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

El sistema está destinado a facilitar el acceso a equipamiento que permita mejorar la movilidad, el cuidado personal y la autonomía de quienes lo necesitan. La Dirección de Personas con Discapacidad es el organismo encargado de recibir y evaluar las solicitudes, determinar qué elementos requiere cada persona y coordinar su entrega.

Uno de los aspectos centrales del programa es que los dispositivos entregados pasarán a formar parte del patrimonio de los beneficiarios. Cada persona podrá solicitar hasta tres elementos, de acuerdo con su necesidad y la evaluación correspondiente.

Quiénes pueden acceder y cuáles son las prioridades

Para solicitar el equipamiento es necesario tener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y ser sanjuanino o acreditar residencia en la provincia.

La prioridad estará destinada a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, con discapacidad severa o alta dependencia funcional y a quienes vivan en zonas rurales o alejadas de los centros urbanos.

También podrán presentar solicitudes quienes tengan obra social o cobertura médica, pero no hayan recibido una respuesta efectiva para obtener los dispositivos. En esos casos deberán adjuntar la negativa de la prestadora o una copia del pedido de cobertura que tenga más de seis meses desde su presentación.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el expediente se debe concurrir a la Mesa de Entradas de la Dirección de Personas con Discapacidad con la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI de la persona solicitante.

Constancia de CUIL.

Certificación negativa de Anses del solicitante y de todo el grupo familiar conviviente.

Fotocopia del CUD vigente.

Nota dirigida al ministro de Familia y Desarrollo Humano para solicitar los elementos.

Pedido médico que detalle los dispositivos requeridos.

Además, la persona deberá estar disponible para una evaluación social realizada por profesionales de la Dirección.

El programa establece un límite de ingresos familiares para otorgar la asistencia. La información difundida por el Ministerio señala que el grupo conviviente no debe superar los seis salarios mínimos, vitales y móviles. Sin embargo, el sitio oficial de la Dirección de Personas con Discapacidad publica actualmente un límite de cuatro salarios mínimos, por lo que se recomienda consultar este requisito antes de iniciar el trámite.

Qué elementos se pueden solicitar

El banco cuenta con una amplia variedad de ayudas técnicas para distintas necesidades. Entre ellas se encuentran:

Sillas de ruedas manuales para adultos y niños, incluidas versiones reforzadas.

Bastones estándar, trípodes, canadienses y plegables para personas ciegas.

Muletas axilares regulables.

Andadores fijos y modelos con ruedas, frenos y asiento.

Camas ortopédicas con movimientos manuales.

Tablas de transferencia.

Cubiertos adaptados y platos antideslizantes.

Colchones y almohadones antiescaras.

Almohadones de rotación impermeables.

Cómo solicitar el recambio de un elemento

En caso de que un dispositivo entregado se rompa o presente un desgaste importante, no será necesario iniciar un expediente desde cero. Para pedir su reemplazo se deberá acreditar el deterioro mediante fotografías o presentar físicamente el elemento.

También será necesario acompañar un nuevo pedido médico, con fecha posterior al expediente original, y un informe social elaborado por profesionales de la Dirección. Las camas ortopédicas son la excepción, ya que no está previsto su recambio.

Dónde realizar el trámite en San Juan

Las personas interesadas deben presentar toda la documentación en la Mesa de Entradas de la Dirección de Personas con Discapacidad, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen 2950 Este, en Santa Lucía, en la intersección con Roca.

También se puede consultar por teléfono al 264 4216606 o por correo electrónico a .

La iniciativa busca reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a herramientas esenciales y garantizar que las personas con discapacidad cuenten con dispositivos que favorezcan su autonomía y participación social.