Cómo anotarse al Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 en San Juan

El Ministerio de Educación de San Juan anunció las fechas y los requisitos para inscribirse en el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027, destinado a cubrir cargos de directores, vicedirectores y supervisores en distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial. El procedimiento tendrá dos etapas obligatorias y excluyentes, por lo que los aspirantes deberán completar ambas para continuar en el proceso.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Educación, Mariela Lueje, explicó que la primera instancia será una preinscripción virtual, prevista del 5 al 11 de noviembre. Luego, quienes completen ese registro deberán presentar la documentación de manera presencial entre el 10 y el 27 de noviembre, ante la Junta de Clasificación Docente.

La funcionaria remarcó la importancia de cumplir con el primer paso para poder avanzar. “Si el docente no pasó por esta instancia, no podrá seguir con las siguientes”, advirtió.

Cuándo es la inscripción al Concurso de Ascenso Docente en San Juan

El cronograma inicial del concurso establece dos períodos para realizar la inscripción:

Del 5 al 11 de noviembre: preinscripción obligatoria por internet.

Del 10 al 27 de noviembre: inscripción definitiva presencial, con turno previo.

La preinscripción se realizará a través del portal oficial del Ministerio de Educación de San Juan, donde se habilitará un espacio específico para el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027.

Durante ese trámite, los interesados deberán completar el registro y obtener un turno para concurrir posteriormente con la documentación requerida. No completar la preinscripción impedirá continuar con la inscripción presencial.

Qué documentación se necesita para inscribirse

Los docentes que realicen la preinscripción deberán preparar los documentos necesarios para completar el trámite ante la Junta de Clasificación Docente Rama Inicial, Primaria, Especial y Adultos.

La documentación informada por Educación incluye:

DNI con fotocopia legalizada.

Declaración jurada de cargos y actividades, correspondiente a instituciones de gestión estatal y privada, completa y firmada con tinta azul.

Formulario de inscripción impreso, que deberá presentarse con el turno obtenido durante la preinscripción.

Las autoridades recomendaron reunir la documentación con anticipación para evitar inconvenientes durante el período de inscripción definitiva.

Los requisitos específicos para cada cargo deberán verificarse en la resolución oficial de la convocatoria, cuya publicación en el Boletín Oficial fue anunciada por el Ministerio de Educación.

Dónde se realiza la inscripción presencial

La inscripción definitiva se llevará a cabo en el centro tecnológico ubicado en la intersección de las calles Alberdi y Las Heras, frente al cementerio.

La recepción de documentación estará a cargo de la Junta de Clasificación Docente, pero el trámite no se realizará en la sede habitual del organismo.

Los aspirantes deberán concurrir en la fecha y el horario asignados, con el turno impreso y toda la documentación solicitada.

Qué cargos se podrán concursar en San Juan

El Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 contempla vacantes de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades. También incluye cargos de directores y vicedirectores de Educación Inicial, Primaria, Especial, Primaria de la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y de la Biblioteca del Magisterio.

La convocatoria está dirigida a docentes que aspiren a ocupar esas funciones y cumplan con las condiciones establecidas para cada puesto. La resolución oficial permitirá consultar los requisitos específicos de participación.

La iniciativa marca el regreso de los concursos de ascenso para cargos directivos y supervisivos después de más de diez años sin convocatorias de este tipo en la provincia.

Cuándo se publicará la lista de docentes inscriptos

Después de la recepción de documentación, se habilitará una etapa para presentar impugnaciones por errores materiales, problemas de tipeo o inscripciones rechazadas por incumplimiento de requisitos.

Según el cronograma anunciado por Educación, la nómina provisoria de participantes habilitados para continuar en el concurso se publicará entre el 17 y el 18 de diciembre.

El proceso incluirá instancias de oposición, formación teórica y práctica, elaboración de un trabajo integrador y valoración de antecedentes y méritos. La capacitación comenzará a mediados de febrero de 2027 y será virtual y asincrónica.