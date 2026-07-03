Cómo anotarse en los cursos gratuitos de Rawson para trabajar en minería y oficios

La Municipalidad de Rawson continúa con las inscripciones para los cursos gratuitos de capacitación laboral que desarrollará junto a la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), una iniciativa orientada a preparar mano de obra para la creciente demanda de trabajadores en la minería y otros sectores productivos.

Los vecinos interesados deberán acercarse a la Oficina de Empleo de Rawson, ubicada en el Complejo El Coloso, sobre avenida España y República del Líbano, donde podrán incorporarse a la base de datos del municipio y elegir las capacitaciones disponibles.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Qué cursos estarán disponibles

En una primera etapa, el programa ofrecerá capacitaciones en:

Electricidad domiciliaria con conocimientos industriales.

Construcción en seco.

Plomería.

Los cursos serán dictados en el Centro de Formación Profesional de la UOCRA y, una vez finalizados, los participantes recibirán una certificación oficial avalada por el Ministerio de Educación.

Desde el municipio adelantaron que durante los próximos meses también se incorporarán nuevas propuestas vinculadas a la actividad minera, entre ellas topografía, manejo de maquinaria, perforación y otros oficios especializados.

Ya hay cientos de interesados

El director de la Oficina de Empleo, Daniel Valenzuela, informó que la primera convocatoria reunió a 250 vecinos, mientras que la base de datos del municipio ya cuenta con alrededor de 8.000 personas registradas.

El funcionario explicó que quienes se inscriban ahora quedarán incorporados a esa base y serán convocados a medida que se abran nuevos cursos.

"Ya tenemos previstos 15 cursos de oficio que comenzaremos a inscribir hacia fines de julio, pero los vecinos pueden acercarse desde ahora para asesorarse y quedar registrados", indicó.

Valenzuela señaló además que la mayoría de las capacitaciones tienen una duración de entre dos y tres meses, con el objetivo de brindar herramientas que permitan una rápida inserción laboral.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa busca ampliar las oportunidades de empleo para los vecinos de Rawson, especialmente ante las perspectivas de crecimiento de la minería y de otros sectores que demandarán trabajadores capacitados.