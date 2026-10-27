Cómo armar y enviar tu CV en PDF para trabajar en una empresa minera de San Juan

El empleo minero de San Juan se movió distinto al del resto del país. Según el informe de la CAEM con datos de 2025, el empleo minero directo nacional cayó 2 %, pero San Juan fue la única excepción entre las provincias: creció 1 % y reunió el 13 % del total.

Con ese movimiento, las empresas reciben postulaciones por portales propios, y un CV mal armado o mal guardado puede quedar fuera antes de que alguien lo lea. La diferencia suele estar en detalles que se resuelven en minutos.

Esta guía repasa por qué canal enviar el currículum, qué datos incluir para un puesto minero y cómo guardarlo y revisarlo en PDF.

Qué empresas reciben currículums y por qué canal

Las compañías con operaciones o proyectos en la provincia tienen portales de empleo propios. Según una recopilación publicada en junio de 2026, estos son los canales que informan:

Minas Argentinas (Gualcamayo): formulario en línea, en la sección «Trabajá con nosotros». La empresa contacta a los candidatos solo si surge una vacante acorde.

formulario en línea, en la sección «Trabajá con nosotros». La empresa contacta a los candidatos solo si surge una vacante acorde. Vicuña (Josemaría y Filo del Sol): portal de carreras, que además arma una base de talentos.

portal de carreras, que además arma una base de talentos. Barrick (Veladero): portal global de empleo.

portal global de empleo. Glencore (El Pachón): únicamente por su plataforma en línea. No acepta CV enviados por correos masivos.

únicamente por su plataforma en línea. No acepta CV enviados por correos masivos. McEwen Copper (Los Azules): por correo electrónico, a la casilla que la empresa informa para postulaciones.

Los canales cambian con el tiempo, de modo que antes de postularse conviene confirmar en el sitio de cada empresa que el formulario o la casilla siguen vigentes.

Qué debe incluir un CV para un puesto minero

Los perfiles que más se buscan se repiten. Una proyección presentada por el expresidente de la Cámara Minera, Ricardo Martínez, estima que la demanda directa se concentraría en operadores de mina y planta (unos 18.000) y mecánicos de equipos pesados (unos 12.000), seguidos por transporte y abastecimiento, ingeniería, y seguridad, higiene y ambiente.

Para cualquiera de ellos, el CV se ordena de arriba hacia abajo: datos de contacto y localidad, un perfil de dos o tres líneas y la experiencia en orden cronológico inverso. En cada puesto conviene nombrar los equipos, los turnos y las obras concretas, porque "operario" a secas dice poco.

Siguen las certificaciones técnicas con su fecha de vigencia, el nivel de inglés, que las empresas valoran sobre todo en funciones técnicas, profesionales y de supervisión, y las herramientas informáticas que se manejan. También se recomienda un perfil de LinkedIn actualizado, ya que los reclutadores lo usan para buscar candidatos.

Una o dos páginas alcanzan para casi cualquier trayectoria. Lo que no suma al puesto, sobra.

Cómo guardar el CV en PDF sin perder el formato

El PDF conserva la tipografía, los márgenes y el orden en cualquier pantalla, algo que un archivo de Word no siempre garantiza cuando se abre en otro equipo o en un celular. Word y Google Docs permiten guardarlo o descargarlo como PDF desde el menú de archivo, y Canva también exporta CV en ese formato.

Cuando el archivo ya existe y solo hay que corregirlo, por ejemplo cambiar un dato de contacto, actualizar un puesto o recortar los márgenes de un escaneo, sirve PDFaid, editor de PDF en línea. Es un editor y convertidor de documentos todo en uno que funciona en el navegador, sin instalar nada en Windows, Mac, Linux, iOS ni Android.

Allí se hace doble clic sobre el texto para modificarlo, se agregan campos nuevos con otra fuente, tamaño o color, se recortan o borran páginas y se unen archivos. También reconoce el texto de los documentos escaneados (OCR), útil para certificados que solo existen en papel.

Admite archivos de hasta 100 MB. No pide cuenta para editar, pero sí para descargar: se puede hacer al instante con una suscripción de 10 dólares cada 4 semanas o esperar unas 3 horas a que llegue un enlace por correo. Adobe Acrobat es otra opción para quien ya lo tiene instalado.

Los certificados fotografiados con el celular suelen quedar torcidos y con sombras, justo en la fecha o el número de matrícula. Conviene escanearlos de frente, con buena luz, recortar el borde sobrante y revisar que cada dato se lea completo antes de sumarlos al archivo. Una app como Adobe Scan los convierte en PDF directamente desde la cámara.

Cómo nombrar, revisar y enviar el archivo

El nombre es lo primero que ve quien recibe decenas de postulaciones. Un formato claro, como CV_Nombre_Apellido_Operador-de-planta.pdf, se distingue enseguida de un cv_final2.pdf.

Después hay que revisar el contenido. El texto debe poder seleccionarse, porque algunos portales leen lo que dice el archivo y una foto del CV no se puede leer. El peso tiene que respetar el límite del formulario, y las certificaciones tienen que estar vigentes.

Conviene guardar un CV base y una copia por cada puesto al que se postula. Cuando hay que actualizar algo, se edita el PDF existente y se conserva el resto, en lugar de armar todo de nuevo. Así el documento no cambia de diseño cada vez que se corrige un dato.

Para una primera postulación alcanzan el teléfono, el correo y la localidad. El número de documento, el domicilio completo y otros datos sensibles se entregan después, cuando la empresa los pide por un canal oficial.

Si la empresa pide un solo archivo, se puede unir el CV con los certificados en un único PDF. Si admite varios adjuntos, es preferible mandarlos por separado y con nombres claros.

Tras enviarlo, conviene guardar una copia del PDF exacto que se mandó, con la fecha y el nombre de la empresa. Como Minas Argentinas aclara que contacta a los candidatos solo cuando surge una vacante acorde, la falta de respuesta inmediata no implica que el CV haya sido descartado. Lo útil es actualizarlo y volver a postularse cuando aparezca una nueva búsqueda.

Errores que conviene evitar

El más común es enviar el mismo CV genérico a todos los puestos. Un documento que repite los equipos y las tareas del aviso funciona mejor que uno general.

Le sigue la postulación masiva por correo, justo el canal que Glencore descarta, y la foto del CV en lugar de un archivo con texto. Tampoco ayuda dejar certificaciones vencidas ni datos de contacto desactualizados, porque una convocatoria no sirve si nadie puede llamar al candidato. Otro tropiezo habitual es que el CV diga una cosa y el perfil de LinkedIn otra, algo que quien recluta nota enseguida.

Antes de enviar, una última revisión:

El PDF se abre bien en el celular, no solo en la computadora.

El texto se puede seleccionar y copiar.

El archivo pesa menos que el límite del portal.

El teléfono y el correo electrónico están al día.

La postulación sale por el canal que indica cada empresa.

Un CV claro, vigente y fácil de abrir es, en la práctica, la primera credencial para trabajar en la cordillera.