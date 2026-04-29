Con la llegada del frío, el cuidado de perros y gatos se vuelve fundamental para evitar complicaciones de salud. Las bajas temperaturas pueden afectar tanto a animales que viven en el exterior como a los que permanecen dentro del hogar, por lo que especialistas recomiendan adoptar medidas preventivas para protegerlos.

Uno de los puntos centrales es garantizar un ambiente cálido y seco. Mantener a las mascotas dentro de la casa el mayor tiempo posible o brindarles un refugio aislado del frío y la humedad resulta clave, ya que estas condiciones pueden provocar enfermedades respiratorias y otros problemas de salud.

El abrigo también es importante, especialmente en animales de pelo corto, cachorros o ejemplares de edad avanzada. En estos casos, se recomienda el uso de mantas o ropa adecuada para conservar la temperatura corporal, sobre todo durante la noche o en jornadas de frío intenso.

En cuanto a la alimentación, los especialistas indican que no es necesario modificar drásticamente la dieta, aunque algunos animales pueden requerir un mayor aporte calórico para mantener su energía frente al frío. Siempre debe hacerse bajo recomendación veterinaria para evitar desequilibrios.

Otro aspecto clave es el ejercicio. Si bien las mascotas deben seguir activas, se aconseja reducir el tiempo de exposición al aire libre y optar por paseos más cortos o actividades dentro del hogar para evitar el contacto prolongado con bajas temperaturas.

La higiene también requiere cuidados especiales. En invierno, los baños deben realizarse con agua tibia, en ambientes cerrados y asegurando un secado completo antes de que el animal vuelva a exponerse al frío, ya que la humedad puede generar enfermedades.

Además, es fundamental prestar atención a signos de alerta como temblores, letargo o cambios en el comportamiento, que pueden indicar problemas derivados del frío. En esos casos, se recomienda consultar rápidamente a un veterinario.

Finalmente, los especialistas remarcan que el invierno puede afectar más a animales mayores o con enfermedades preexistentes, por lo que es clave reforzar los controles veterinarios y adaptar los cuidados según cada caso.

De esta manera, con medidas simples pero constantes, es posible garantizar el bienestar de perros y gatos durante la temporada invernal y prevenir complicaciones asociadas a las bajas temperaturas.