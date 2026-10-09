Las enfermedades cardiovasculares pueden avanzar sin síntomas evidentes y representan una de las principales amenazas para la salud. En Salud & Bienestar, el cardiólogo Alexis Kummel explicó qué señales requieren atención inmediata y cuáles son los hábitos que ayudan a proteger el corazón. Advirtió que la prevención debe comenzar antes de que aparezca una urgencia.

Según el especialista, estas enfermedades representan alrededor del 30% de las muertes en Argentina y afectan tanto a hombres como a mujeres. Entre los factores de riesgo mencionó el sedentarismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la obesidad.

Señales que no hay que ignorar

No todos los infartos se manifiestan con el clásico dolor opresivo en el pecho. Kummel explicó que algunas personas presentan síntomas menos reconocibles, especialmente mujeres, pacientes con diabetes y mayores de 70 años. La falta de aire, el cansancio desproporcionado, el desmayo o el desvanecimiento pueden ser señales de alerta.

Dr. Alexis Kummel, cardiólogo.

“El corazón por ahí de las mujeres avisa de una manera distinta”, señaló el médico, al recordar que el infarto no es exclusivo de los hombres.

Ante síntomas compatibles con un infarto, es fundamental solicitar atención de emergencia sin demora.

También detalló cómo identificar un posible accidente cerebrovascular (ACV): caída de un lado de la cara, debilidad en un brazo y dificultades para hablar o comprender. La pérdida repentina del equilibrio o de la visión también puede advertir sobre esta emergencia. Es importante registrar cuándo comenzaron los síntomas y pedir asistencia inmediata, incluso si desaparecen.

El cardiólogo compartió un dato preocupante sobre San Juan: según las cifras que citó, la mortalidad por ACV pasó de 44 fallecimientos cada 100.000 habitantes en 2005 a 42,5 en 2024, una reducción pequeña en casi dos décadas.

Hábitos cotidianos para proteger el corazón

Moverse es una de las medidas principales. Kummel recomendó entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, como caminar a paso rápido, y sumar dos jornadas de ejercicios de fuerza. También aconsejó incorporar frutas, verduras y legumbres, moderar la sal y prestar atención a los sellos de advertencia de los alimentos.

Dejar de fumar, reducir el consumo de alcohol y dormir bien forman parte de los cuidados. A eso se suma conocer los propios valores de presión arterial, colesterol, glucosa y perímetro abdominal, para detectar factores de riesgo que pueden pasar inadvertidos.

“8 de cada 10 muertes por enfermedad cardiovascular se pueden prevenir”, afirmó Kummel, al destacar el impacto de modificar hábitos.

El especialista recomendó controles médicos periódicos, en general anuales desde los 35 años, o antes cuando existen factores de riesgo. Cuidar el corazón, sostuvo, implica actuar todos los días y no esperar a que aparezcan síntomas. La consulta temprana también permite revisar antecedentes personales y acordar con el profesional los controles adecuados para cada etapa de la vida.

Dato

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