Mientras San Juan se consolida como el principal polo cuprífero del país, crece el interés de miles de personas por conseguir un empleo en la industria minera. Aunque muchas compañías no publican vacantes todos los días, sí mantienen abiertas sus bases de datos para futuras incorporaciones. Por eso, quienes buscan ingresar al sector tienen una ventaja si cargan su currículum en los portales oficiales antes de que se abran las búsquedas.

Actualmente, las principales empresas con operaciones o proyectos en la provincia reciben postulaciones de manera online. En el caso de Barrick, operadora de Veladero, los interesados pueden registrarse en https://jobs.barrick.com. Vicuña Corp, responsable de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, habilitó su portal . En tanto, McEwen Copper, desarrolladora de Los Azules, recibe currículums en y , además de su portal .

También reciben postulaciones Glencore, para el proyecto El Pachón, a través de https://www.glencore.com/careers; Minas Argentinas, operadora de Gualcamayo, mediante https://minasargentinas.com/work-with-us; BHP, en https://careers.bhp.com; y Lundin Mining, en https://jobs.lundinmining.com. Todas ellas publican además sus novedades laborales en LinkedIn, donde es recomendable seguir sus perfiles oficiales y mantener actualizado el propio.

Sin embargo, una gran parte de los puestos no se cubre directamente por las operadoras, sino mediante empresas contratistas que prestan servicios dentro de las minas. Entre las principales se encuentran Boart Longyear (https://careers.boartlongyear.com), Dumas (https://www.dumasmining.com/careers), Finning Argentina (https://www.finning.com), Terusi Construcciones (), Cookins (), Compass Group (https://www.compass-group.com), Aramark (https://careers.aramark.com), Sandvik (), Epiroc (https://www.epiroc.com/careers) y Atlas Copco (). La mayoría publica sus búsquedas en LinkedIn o en la sección "Trabajá con nosotros" de sus páginas web, por lo que los especialistas aconsejan enviar el CV tanto a las mineras como a sus proveedores.

Los perfiles más demandados son operadores de maquinaria pesada, choferes con licencias profesionales, soldadores, mecánicos, electricistas industriales, técnicos electromecánicos, instrumentistas, operadores de planta, supervisores, ingenieros en minas, geólogos, ingenieros mecánicos, eléctricos y civiles, especialistas en Seguridad e Higiene, enfermeros laborales, administrativos y profesionales de logística. También existen oportunidades para cocineros, mozos, personal de hotelería, limpieza, seguridad privada y mantenimiento, especialmente en los campamentos mineros.

Para aumentar las posibilidades de ser convocado, los reclutadores recomiendan presentar un currículum claro, de no más de dos páginas, destacando experiencia laboral, capacitaciones y certificaciones. Tener cursos de Seguridad e Higiene, manejo de maquinaria pesada, licencias profesionales, conocimientos de inglés o experiencia en trabajos con diagramas de rotación suele representar una ventaja frente a otros postulantes.

Una vez superada la primera etapa de selección, las empresas solicitan un examen preocupacional completo. Habitualmente incluye análisis de sangre y orina, electrocardiograma, radiografía de tórax, audiometría, evaluación oftalmológica, espirometría, examen clínico general y evaluación psicológica. Según el puesto, también pueden requerirse pruebas ergométricas, estudios de columna, controles cardiológicos o evaluaciones específicas para desempeñarse en altura geográfica.

Además del currículum actualizado, los postulantes deben contar con DNI vigente, CUIL, certificados de estudios, antecedentes cuando sean requeridos y licencias de conducir para determinadas funciones. Los responsables de Recursos Humanos coinciden en que mantener un perfil completo en LinkedIn, cargar el CV en los portales oficiales y revisar periódicamente las nuevas búsquedas son las mejores estrategias para ingresar a una industria que proyecta generar miles de nuevos empleos en San Juan durante los próximos años.