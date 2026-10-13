El papa León XIV será internado en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de Italia, donde se someterá a una operación para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. Para su estadía, el hospital dispone de un departamento especial en el décimo piso, reservado históricamente para los pontífices.

El espacio se encuentra en el ala derecha del edificio y tiene características similares a las de una suite privada. Cuenta con un despacho, diferentes ambientes y una capilla destinada a la oración y a eventuales celebraciones religiosas, equipada con un reclinatorio y un crucifijo.

El sector fue acondicionado a comienzos de la década de 1980 para recibir a Juan Pablo II y desde entonces fue utilizado en distintas oportunidades por los papas que necesitaron atención médica en Roma.

El hospital donde fueron atendidos otros pontífices

El Policlínico Gemelli tiene una larga relación con el Vaticano. Juan Pablo II estuvo internado allí en varias ocasiones, incluida la primera hospitalización después del atentado que sufrió en la plaza de San Pedro el 13 de mayo de 1981.

También fue el centro médico elegido por el papa Francisco durante distintas internaciones, entre ellas la prolongada hospitalización de 2025 por una neumonía bilateral.

El departamento papal está ubicado en una zona con accesos restringidos. La seguridad del lugar involucra a la Policía de Estado italiana, la Gendarmería vaticana y los equipos de vigilancia del propio hospital.

La habitación principal tiene ventanas que dan a la explanada de ingreso. Desde ese lugar, Juan Pablo II llegó a saludar a los fieles y pacientes que se congregaban en el exterior durante una de sus internaciones.

La operación por un nódulo pulmonar

Según informó la Santa Sede, León XIV ingresará al hospital durante la mañana del martes 13 de octubre para someterse a una intervención destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado en controles médicos de rutina.

El Vaticano indicó que el nódulo se encuentra localizado y fue identificado en una etapa temprana. La operación fue recomendada por los médicos y la estadía hospitalaria posterior se estima en aproximadamente una semana.

Por el momento, no se difundieron detalles sobre la fecha exacta de la cirugía ni sobre el diagnóstico definitivo del nódulo. La intervención obligó a modificar parte de la agenda pública del pontífice, que canceló compromisos previstos durante los próximos días.

La atención estará a cargo de especialistas del Gemelli, junto con el médico personal del Papa y el equipo sanitario que habitualmente lo acompaña.