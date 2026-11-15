Cómo están las rutas nacionales de San Juan este domingo 15 de noviembre

La Dirección Nacional de Vialidad informó que todos los corredores nacionales de la provincia se encuentran habilitados este domingo 15 de noviembre. Sin embargo, advirtió sobre posibles desprendimientos de rocas, badenes con agua y material de arrastre. Además, continúa vigente una alerta meteorológica por posibles lluvias, aguanieve, neblina y caída de granizo.

Todas las rutas nacionales de San Juan se encuentran transitables, aunque las autoridades viales solicitaron extremar las precauciones al circular debido a las condiciones climáticas registradas durante las últimas horas. El informe fue difundido por la Dirección Nacional de Vialidad, a través del 9° Distrito San Juan, en un parte emitido a las 6 de este domingo.

Entre los sectores que requieren mayor atención se encuentra la Ruta Nacional 150, en el tramo comprendido entre Jáchal y Rodeo, donde existe probabilidad de desprendimientos de rocas sobre la calzada. También se pidió circular con máxima precaución por la Ruta Nacional 40 Norte, tanto entre Huaco y el límite con La Rioja como en el tramo San Juan-Jáchal, ante la posible presencia de badenes con agua y material de arrastre.

Una advertencia similar alcanza a la Ruta Nacional 141, en el recorrido entre San Juan y Chepes, provincia de La Rioja, especialmente en las zonas de badenes.

En tanto, Vialidad Nacional informó que se puede circular con precaución por las rutas nacionales 149, en los departamentos Calingasta e Iglesia; 150, en el resto de su trazado; 153, en Sarmiento; 20, entre San Juan y el límite con San Luis; y 40 Sur, desde la provincia hasta el límite con Mendoza.

Alerta por cambios en las condiciones climáticas

El parte vial también advirtió que continúa vigente una alerta ante posibles cambios bruscos en el tiempo. Los pronósticos contemplan la posibilidad de lluvias, aguanieve, neblina y caída de granizo en distintos sectores de la provincia.

La situación requiere especial atención en la zona de alta cordillera, donde se registraron nevadas durante el sábado y la madrugada de este domingo. Por este motivo, se mantiene el alerta climatológico en ese sector.

Frente a este escenario, las estaciones de inspectores de Vialidad Nacional permanecen con guardias activas y realizan un monitoreo permanente de los caminos. El operativo se desarrolla en coordinación con las fuerzas de seguridad, Defensa Civil, la Policía de San Juan y Gendarmería Nacional.

Desde el organismo solicitaron a los conductores extremar los cuidados al volante, respetar las indicaciones del personal vial y consultar los canales oficiales antes de emprender un viaje.

Aunque no se informó sobre cortes en la red vial nacional, las autoridades remarcaron que las condiciones pueden modificarse durante la jornada y anticiparon que continuarán actualizando el estado de las rutas.