Este lunes 9 de noviembre será feriado nacional en Argentina por la visita del papa León XIV y tendrá impacto en el funcionamiento de distintos servicios en San Juan. La administración pública y los bancos no atenderán al público, mientras que el transporte colectivo circulará con frecuencias de domingo y habrá cambios en algunas prestaciones municipales.

En la administración pública provincial no habrá atención durante toda la jornada. Las entidades bancarias tampoco abrirán sus puertas para la atención presencial, aunque se podrán utilizar los canales digitales y cajeros automáticos.

En cuanto al transporte público de pasajeros, los colectivos circularán con las frecuencias correspondientes a un domingo. Por eso, se recomienda a los usuarios consultar los horarios y prever posibles demoras al momento de organizar sus traslados.

Cómo abrirán los comercios

La actividad comercial tendrá una modalidad diferente según la zona. De acuerdo con lo informado por el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan, parte de los locales de Capital abrirá sus puertas, mientras que en los demás departamentos la actividad se desarrollará con normalidad.

Qué pasará con los servicios municipales en Capital

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó un esquema especial para este lunes. La recolección de residuos se realizará con normalidad, entre las 5 y las 10, mientras que el Cementerio Municipal permanecerá abierto de 8 a 19.

El Servicio de Emergencia Municipal (SEM) contará con brigadas de 7 a 12. En tanto, la Playa de Remoción tendrá una guardia de 8 a 22 y los Monitores Urbanos trabajarán con cobertura mínima durante ese mismo horario.

Por otro lado, el Estacionamiento Controlado (ECO) no estará operativo. Tampoco abrirán la Feria Municipal ni el Mercado de Abasto.

De esta manera, el feriado tendrá modificaciones en la atención de organismos públicos, bancos y transporte, aunque algunos servicios esenciales y actividades comerciales mantendrán sus prestaciones durante la jornada.