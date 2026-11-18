Tu teléfono te avisa de que el almacenamiento está casi lleno. La tarjeta de 128GB que le pusiste hace dieciocho meses está prácticamente vacía. Técnicamente no hay nada roto: lo que pasa es que casi ninguna app te pregunta dónde quieres guardar los archivos, así que todo va a parar a la memoria interna por defecto y ahí se queda.

Snaptube te permite cambiar esa ruta predeterminada en lugar de buscar soluciones temporales, que es justo lo que la mayoría de las guías pasan por alto. Siempre te dicen que muevas los archivos después, da igual si acabas de descargar música o de guardar un video largo, pero pasar archivos a mano es algo que nadie sigue haciendo después de la primera semana.

A continuación te mostramos el ajuste que lo soluciona de verdad, cómo evitar que la tarjeta se llene tan rápido como el teléfono y otras tres herramientas con una explicación sobre qué parte de este problema resuelve cada una.

Snaptube

Elegir la calidad adecuada es lo primero que debes definir, ya que determinará cuánto espacio de la tarjeta vas a gastar. La Snaptube download application abarca desde 144p hasta 4K, y cuando tanto la memoria interna como la tarjeta empiezan a escasear, bajar un nivel de calidad reduce el tamaño del archivo casi a la mitad. Vale la pena separar estas dos cuestiones: dónde se guarda el archivo es una decisión y cuánto ocupa es otra muy distinta; ocuparte solo de la primera hará que llenes la tarjeta el doble de rápido de lo necesario. Quienes pasan sus descargas a la tarjeta y a los tres meses se vuelven a quedar sin espacio se saltaron esta parte.

También conviene hablar con claridad del precio en este contexto. Ya has gastado dinero para tener más espacio: la tarjeta no fue gratis. Una herramienta que luego te pide una suscripción para desbloquear resoluciones más altas te está cobrando dos veces por el mismo problema. Aquí no hay versiones de pago, así que todas las resoluciones y formatos están disponibles desde el primer momento, incluidas las más bajas, que son justo las que los modelos de suscripción suelen dejar gratis mientras bloquean las demás. Nada relacionado con gestionar tu espacio requiere un pago.

La compatibilidad con varias plataformas importa de un modo muy particular cuando a tu teléfono no le queda espacio. Cada descargador que instalas ocupa almacenamiento por sí mismo, e instalar tres de ellos porque cada uno sirve para un sitio distinto supone un gasto real cuando estás contando cada megabyte. Que Snaptube sea compatible con más de cien plataformas significa que una sola app cubre todo lo que sueles visitar, por lo que el espacio que ahorras no está solo en la tarjeta, sino también en tu lista de aplicaciones. En un teléfono que ya te está lanzando avisos de memoria llena, el tamaño de la propia herramienta forma parte del problema que se supone que debe solucionar.

Pasemos ahora al ajuste en sí. Snaptube te permite elegir una ruta de almacenamiento personalizada, de modo que puedes dirigirla a la tarjeta y cualquier descarga posterior irá a parar directamente allí. Esta es la clave para que el método funcione de verdad: la otra opción es descargar en la memoria interna y mover los archivos después, y mover los archivos después es justo donde todo el mundo acaba rindiéndose. Nadie sigue haciéndolo al cuarto día. Configura la ruta una sola vez y el problema quedará resuelto sin que tengas que hacer ningún esfuerzo continuo. En la práctica: abre los ajustes, cambia la ubicación de almacenamiento a la tarjeta, luego copia un enlace, pégalo, elige una calidad y el archivo se guardará en la tarjeta.

Otras herramientas

HD Video Downloader

Una app para Android con unos 104 millones de instalaciones acumuladas cuyo gestor de descargas admite de forma explícita el almacenamiento en tarjetas SD, además de descargas en segundo plano, múltiples tareas simultáneas y gestión de archivos de gran tamaño. Funciona mediante un navegador interno que detecta los vídeos según los vas viendo.

En lo que respecta al tema principal de este artículo, es la opción que encaja de forma más directa: el soporte para tarjetas es una función declarada y no algo que tengas que poner a prueba. El resto del panorama es más difícil de pasar por alto: su valoración ronda los 3.08 puntos, con muchos usuarios señalando que los anuncios cubren toda la interfaz y, por otra parte, que los vídeos en HD guardados desde Facebook se descargan sin sonido. Resulta útil conocerla como punto de comparación, pero no es algo para convertir en tu herramienta principal.

Video & Music Downloader

Para Android. Además del descargador, incluye un administrador de archivos y un reproductor, ejecuta transferencias con múltiples hilos, cuenta con una carpeta protegida por contraseña y alcanza una resolución de 1080p. Su base de usuarios instalada ronda los 23 millones y los anuncios emergentes son la queja principal de quienes dejan reseñas.

El administrador de archivos integrado es la parte relevante en este caso. Si de todos modos vas a tener que andar pasando archivos de la memoria interna a la tarjeta, poder hacerlo sin salir de la app te ahorra un paso en cada ocasión, y a lo largo de unas cuantas decenas de archivos eso supone una diferencia real.

Compara eso con lo ligera que es —la herramienta menos instalada de esta página— y con una última actualización a mediados de 2025. Todo lo que quieras conservar para el próximo año se merece una copia en otro lugar que no sea solo este.

Hitube

La propia descripción del desarrollador indica que no tiene anuncios ni requiere registro, y está disponible tanto como sitio web como en un paquete instalable que cubre las principales plataformas sociales. Pegas el enlace, obtienes el archivo, y todo hasta en 1080p.

Cuando ni siquiera tienes espacio para instalar un descargador, la versión web evita el problema por completo: no ocupa almacenamiento y el archivo va a donde tu navegador guarde las descargas normalmente.

Sin embargo, su limitación es justo el tema de este artículo. El navegador decide el destino, y por lo general los navegadores no te dejan elegir una tarjeta como ruta. Así que, si lo que quieres es que los archivos vayan directo a la tarjeta sin pasos manuales, vuelves a necesitar una aplicación que tenga ajuste de almacenamiento.

Preguntas frecuentes

Si cambio la ruta ahora, ¿mis descargas antiguas se pasan a la tarjeta? No. El ajuste solo se aplica a lo que descargues a partir de ese momento. Todo lo que ya esté en la memoria interna se quedará allí hasta que lo muevas con un administrador de archivos, algo que conviene hacer de una sola vez por lotes en lugar de archivo por archivo.

¿Puedo seguir reproduciéndolos si saco la tarjeta? No, los archivos están en la tarjeta, así que al quitarla ya no estarán disponibles, igual que pasa con las fotos que pasas a una tarjeta. Esta es la desventaja a cambio de tener más espacio, y conviene saberlo antes de prestarle la tarjeta a alguien o ponerla en otro teléfono.

¿Qué pasa si la tarjeta también se llena? En ese caso, la opción de calidad es tu última alternativa. Descarga las cosas nuevas en una o dos opciones de menor resolución y revisa lo que guardaste hace meses; la mayoría de la gente encuentra una cantidad sorprendente de cosas que ya vio y que no tiene motivos para guardar.