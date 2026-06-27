El bizcochuelo de limón es una de las preparaciones más elegidas para la merienda, pero en los últimos tiempos ganó popularidad una versión más liviana que reemplaza la harina tradicional y el azúcar refinada por ingredientes más saludables, sin resignar sabor ni textura.

Esta alternativa se destaca por su simpleza y por requerir solo unos pocos ingredientes básicos, lo que la convierte en una opción accesible para preparar en casa en pocos minutos.

Para su elaboración se necesitan 3 huevos, 1 limón (su jugo y ralladura), 200 gramos de yogur natural o griego y entre 3 y 4 cucharadas de harina de avena. En caso de querer un sabor más dulce, se puede incorporar endulzante natural a gusto, como stevia, miel o dátiles procesados.

La preparación comienza batiendo los huevos hasta que queden espumosos, lo que ayuda a lograr una textura más aireada en el resultado final. Luego se incorpora el yogur y se mezcla hasta integrar por completo.

A continuación se agrega el jugo y la ralladura de limón, mezclando suavemente para conservar la aireación de la preparación. Posteriormente se suma la harina de avena, integrando hasta obtener una mezcla homogénea y sin grumos.

La preparación se vierte en un molde previamente enmantecado o con papel manteca y se lleva a horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 25 a 35 minutos, hasta que el bizcochuelo esté dorado y firme al tacto.

Para lograr un mejor resultado, se recomienda batir bien los huevos para aportar esponjosidad, no abrir el horno antes de los primeros 20 minutos de cocción y utilizar harina de avena fina para mejorar la textura. En caso de que la mezcla quede demasiado líquida, puede agregarse una cucharada extra de avena para equilibrar la consistencia.

El resultado es un bizcochuelo suave, liviano y con intenso sabor a limón, ideal para disfrutar en la merienda sin harinas refinadas ni azúcar agregada.