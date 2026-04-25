El brownie de banana y cacao se convirtió en una opción cada vez más elegida por quienes buscan un postre rápido, económico y fácil de preparar en casa. La receta se destaca por su practicidad: no requiere técnicas complejas ni utensilios especiales, y permite aprovechar bananas maduras para lograr una preparación húmeda y con sabor intenso.

Este clásico reinventado combina la dulzura natural de la banana con el toque profundo del cacao, dando como resultado un brownie de miga compacta, húmeda y muy aromática. Además, su versatilidad permite adaptarlo con ingredientes opcionales como nueces, chips de chocolate o especias, sin perder su esencia simple.

Ingredientes

2 bananas maduras (bien pisadas)

120 gr de manteca derretida

100 gr de azúcar (puede ser rubia o común)

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

80 gr de cacao amargo en polvo

100 gr de harina leudante

1 pizca de sal

50 gr de nueces o chips de chocolate (opcional)

La preparación es directa: se pisan las bananas hasta obtener un puré y se mezclan con manteca derretida, azúcar, huevos y esencia de vainilla. Luego se incorporan los ingredientes secos —cacao, harina y una pizca de sal— y se integran sin batir en exceso para mantener la textura adecuada.

Una vez lista la mezcla, se coloca en un molde y se lleva al horno a 180 °C durante unos 25 a 30 minutos. El punto ideal es cuando el centro queda ligeramente húmedo, lo que garantiza la consistencia característica del brownie. Después de enfriar, se corta en porciones y queda listo para servir.

El tiempo total de preparación ronda los 40 minutos y rinde aproximadamente nueve porciones, lo que lo convierte en una alternativa ideal para meriendas, reuniones o para acompañar el mate. Además, puede conservarse en heladera varios días sin perder su textura o incluso congelarse para consumir más adelante.

Más allá de su sabor, el éxito de esta receta radica en su simpleza: con ingredientes básicos y pasos accesibles, logra un resultado casero que combina practicidad y disfrute en partes iguales. (infobae)