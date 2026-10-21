Los conitos de chocotorta son una alternativa original para disfrutar de uno de los postres más populares de Argentina en una versión individual. La receta combina una crema inspirada en la chocotorta tradicional con una base de galletitas y una cobertura de chocolate.

Son ideales para servir en reuniones familiares, cumpleaños o como una opción dulce para la merienda. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar en la heladera hasta el momento de consumirlos.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente 12 conitos, se necesitan los siguientes ingredientes. La cantidad final puede variar según el tamaño de cada unidad.

200 gramos de galletitas de chocolate.

250 gramos de dulce de leche repostero.

250 gramos de queso crema.

150 gramos de chocolate semiamargo para cobertura.

2 cucharadas de leche, si son necesarias para ajustar la consistencia.

Chocolate rallado o granas para decorar, opcional.

Paso a paso

1. Preparar la base. Triturar las galletitas de chocolate hasta obtener una textura fina. Si se busca una preparación más compacta, agregar unas cucharadas de leche y mezclar hasta formar una pasta moldeable.

2. Hacer el relleno. En un recipiente, integrar el dulce de leche repostero con el queso crema hasta conseguir una crema homogénea. Colocar la mezcla en una manga pastelera para facilitar el armado.

3. Formar los conitos. Distribuir pequeñas porciones de la preparación de galletitas sobre una bandeja cubierta con papel manteca. Darles forma de base y hacer un pequeño hueco o una estructura que permita colocar el relleno.

4. Agregar la crema. Con la manga, colocar el relleno sobre cada base y formar una punta hacia arriba para conseguir la apariencia característica de los conitos.

5. Llevar al frío. Refrigerar durante aproximadamente 30 minutos para que la preparación tome consistencia antes de agregar la cobertura.

6. Cubrir con chocolate. Derretir el chocolate semiamargo a baño María o en el microondas en intervalos cortos. Bañar los conitos con cuidado y, si se desea, sumar chocolate rallado o granas antes de que la cobertura se endurezca.

7. Enfriar y servir. Llevar nuevamente a la heladera hasta que el chocolate esté firme. Servir fríos para disfrutar mejor la textura cremosa del relleno.

El secreto para que queden firmes y cremosos

Para conseguir un buen resultado, conviene utilizar dulce de leche repostero, ya que su consistencia ayuda a mantener la forma del relleno. También es importante respetar los tiempos de refrigeración para evitar que los conitos se desarmen durante la cobertura.

El chocolate semiamargo aporta un contraste con el dulzor del relleno, aunque se puede utilizar chocolate con leche si se prefiere un sabor más dulce.

Estos bocaditos se conservan refrigerados en un recipiente hermético y son una opción práctica para preparar con anticipación.