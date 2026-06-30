Cómo hacer cuadraditos de manzana sin harina ni azúcar

Los cuadraditos de manzana sin harina ni azúcar se presentan como una opción práctica y saludable para quienes buscan disfrutar de una preparación casera sin recurrir a ingredientes refinados. Gracias al dulzor natural de la fruta y al uso de avena como base, la receta ofrece una textura húmeda y un sabor suave, ideal para acompañar el mate, el café o el té.

Además de su sencilla elaboración, esta preparación requiere pocos ingredientes y puede conservarse durante varios días, convirtiéndose en una alternativa conveniente para tener siempre lista una colación o merienda.

Ingredientes

3 manzanas grandes.

2 huevos.

1 taza de avena fina.

½ taza de leche (puede ser de origen animal o vegetal).

1 cucharadita de polvo de hornear.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

1 cucharadita de canela (opcional).

Paso a paso

El primer paso consiste en pelar las manzanas y cortarlas en cubos pequeños o rallarlas, según la textura que se desee obtener en la preparación.

En un recipiente aparte, se deben batir los huevos junto con la leche y la esencia de vainilla hasta integrar bien los ingredientes líquidos.

Luego se incorpora la avena, el polvo de hornear y, si se desea, la canela. Se mezcla hasta obtener una preparación uniforme y, posteriormente, se agregan las manzanas para formar una masa homogénea.

La mezcla se vuelca en un molde previamente engrasado o cubierto con papel manteca y se cocina en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 a 40 minutos. La cocción estará lista cuando la superficie se encuentre dorada y un palillo insertado en el centro salga limpio.

Una vez retirado del horno, se recomienda dejar enfriar completamente antes de cortar en porciones cuadradas.

El secreto para una textura más húmeda

Para lograr un mejor resultado, se aconseja utilizar manzanas bien maduras, ya que aportan mayor humedad y un dulzor natural más intenso, evitando la necesidad de incorporar azúcar. La canela, aunque opcional, potencia el aroma y resalta el sabor de la fruta, ofreciendo un resultado más sabroso y aromático.