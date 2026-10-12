Los cuadraditos de manzana, avena y coco son una alternativa casera para quienes buscan preparar algo dulce sin complicarse en la cocina. La receta combina huevos, avena, fruta fresca y coco rallado o en escamas, con un toque de vainilla para aportar aroma.

La preparación no requiere técnicas complicadas y puede resolverse en pocos pasos. Además, la receta original permite reemplazar la proteína vegetal en polvo por una pequeña cantidad adicional de avena.

Ingredientes para preparar los cuadraditos

3 huevos.

3 cucharadas de aceite.

1 cucharadita de stevia líquida.

Extracto de vainilla a gusto.

¾ de taza de avena tradicional, aproximadamente 10 cucharadas.

1 cucharadita de polvo para hornear.

3 medidas pequeñas de proteína vegetal en polvo, opcional.

2 o 3 cucharadas adicionales de avena si no se utiliza la proteína.

1 manzana mediana.

20 gramos de escamas de coco.

Paso a paso para hacerlos en casa

1. Preparar la mezcla. En un recipiente, colocar los huevos, el aceite, la stevia líquida y el extracto de vainilla. Batir hasta integrar todos los ingredientes.

2. Incorporar los ingredientes secos. Agregar la avena, el polvo para hornear y la proteína vegetal en polvo. Si se prefiere no utilizar proteína, reemplazarla por dos o tres cucharadas adicionales de avena. Mezclar hasta conseguir una preparación homogénea.

3. Cortar la manzana. Lavar la fruta y cortarla en láminas finas. Se puede retirar la cáscara si se desea.

4. Armar la preparación. Cubrir un molde con papel manteca y volcar la mezcla. Distribuir las láminas de manzana sobre la superficie y terminar con las escamas de coco.

5. Llevar al horno. Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 20 a 25 minutos, hasta que la preparación esté cocida y la superficie ligeramente dorada.

6. Cortar y servir. Dejar entibiar antes de desmoldar y cortar en cuadrados. Así se obtienen porciones más parejas y fáciles de servir.

Una opción para el desayuno o la merienda

Estos cuadraditos se pueden acompañar con mate, té o café y servir tanto en el desayuno como en la merienda. Para lograr un buen resultado, es importante dejar que la preparación se enfríe un poco antes de cortarla y comprobar que el centro esté cocido.