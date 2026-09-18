Si después de preparar empanadas quedaron algunas tapas en el paquete, existe una alternativa sencilla para aprovecharlas y transformarlas en algo dulce para la merienda. La receta permite preparar facturas caseras sin elaborar una masa desde cero y con un tiempo de cocción de entre 10 y 20 minutos.

Para obtener una textura más similar al hojaldre, se recomienda utilizar tapas hojaldradas para horno. También es posible superponer dos o tres tapas ligeramente humedecidas para conseguir mayor volumen.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar las facturas se necesitan tapas de empanada, preferentemente hojaldradas; dulce de leche repostero, dulce de membrillo o batata; un poco de agua y azúcar impalpable para terminar. También se puede utilizar almíbar de manera opcional.

El paso a paso de la receta

Primero hay que sacar las tapas de la heladera y colocarlas sobre una superficie limpia. Si tienen demasiado grosor, se pueden estirar ligeramente con un palo de amasar.

Luego se debe elegir la forma de las facturas. Las tapas pueden dejarse enteras, cortarse en cuadrados para preparar pañuelitos o transformarse en rectángulos para hacer pequeños rollos.

La masa se humedece apenas con agua. Para conseguir una preparación más voluminosa, se pueden superponer dos o tres capas y presionarlas suavemente para unirlas.

Después se coloca el relleno en el centro. Una de las opciones es utilizar dulce de leche repostero, aunque también se pueden agregar pequeños trozos de membrillo o batata.

Las facturas se cierran formando paquetitos, pañuelitos o rollos y se presionan bien las uniones para evitar que se abran durante la cocción.

Por último, se acomodan en una placa y se llevan a un horno previamente calentado a entre 180 y 200 °C. El tiempo de cocción puede variar según el tamaño y el tipo de masa, pero generalmente demora entre 10 y 20 minutos.

Cuando estén doradas, se retiran del horno y se terminan con azúcar impalpable o almíbar. Es recomendable esperar unos minutos antes de comerlas, especialmente si llevan dulce en su interior.

Otras formas de aprovechar las tapas

Con la misma masa también se pueden preparar medialunas, cañoncitos, pañuelitos de membrillo y varillas dulces.

Para las medialunas hay que estirar la masa hasta formar un rectángulo, cortarla en triángulos y enrollarlos desde la base hacia la punta. En el caso de los cañoncitos, se forman pequeños cilindros que se llevan al horno.

Los pañuelitos de membrillo se preparan cortando la masa en cuadrados, colocando un cubo de dulce en el centro y cerrando los extremos. Para las varillas dulces, se corta la masa en tiras, que pueden trenzarse antes de agregar azúcar y hornear.

De esta manera, unas tapas de empanada que quedaron sin utilizar pueden convertirse rápidamente en una bandeja de facturas variadas, sin necesidad de amasar ni esperar un levado.