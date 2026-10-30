Las galletas de almendras y chocolate son una alternativa para quienes quieren disfrutar algo dulce sin recurrir a las recetas tradicionales con harina de trigo y azúcar. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se pueden elaborar en casa y tener listas para acompañar el desayuno, la merienda o una pausa durante el día.

La propuesta combina la textura de las almendras con el sabor intenso del chocolate. Además, permite adaptar la preparación según las preferencias personales, siempre que se utilicen productos sin azúcar agregada.

Qué ingredientes se necesitan

Para preparar estas galletitas se pueden utilizar:

150 gramos de harina de almendras.

1 huevo.

2 cucharadas de cacao amargo sin azúcar.

Endulzante apto para cocción, a gusto.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

50 gramos de chocolate amargo sin azúcar para decorar.

Una pizca de sal.

Cómo preparar las galletas paso a paso

Precalentar el horno a 170 °C y cubrir una placa con papel manteca. Colocar en un recipiente la harina de almendras, el cacao amargo y la pizca de sal. Mezclar para integrar los ingredientes secos. Agregar el huevo, el endulzante y la esencia de vainilla. Unir hasta conseguir una masa húmeda y moldeable. Dividir la preparación en pequeñas porciones y formar bolitas con las manos. Acomodarlas sobre la placa y aplastarlas suavemente para darles forma de galleta. Llevar al horno durante aproximadamente 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén firmes. Retirar y dejar enfriar antes de manipularlas. Derretir el chocolate amargo y distribuirlo por encima de las galletitas. Esperar a que se endurezca antes de servir.

Un detalle para lograr una buena textura

La harina de almendras aporta humedad y una consistencia diferente a la de las preparaciones tradicionales con trigo. Por eso, es importante dejar enfriar las galletas antes de retirarlas de la placa: al salir del horno pueden estar blandas y terminarán de afirmarse durante el reposo.

También se recomienda utilizar chocolate amargo sin azúcar agregada y controlar el endulzante elegido para mantener las características de la receta.

Con una preparación simple y un toque de chocolate, estas galletas permiten sumar una opción diferente a la merienda, sin necesidad de utilizar harina de trigo ni azúcar convencional.