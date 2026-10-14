Las galletitas de cereal caseras son una opción práctica para el desayuno o la merienda. Se preparan con ingredientes fáciles de conseguir, se pueden personalizar según los gustos de cada persona y necesitan entre 12 y 15 minutos de horno para quedar doradas y crocantes.

La receta combina avena arrollada, cereal inflado y harina, junto con ingredientes que ayudan a unir la masa. Para darles un sabor dulce, se puede utilizar azúcar mascabo o miel, mientras que las semillas, las pasas de uva, las nueces o los chips de chocolate permiten sumar distintas texturas.

La clave está en conseguir una masa con la humedad suficiente para formar las galletitas sin que pierdan su forma durante la cocción.

Ingredientes para cuatro personas

1 taza de avena arrollada.

1 taza de cereal inflado de arroz, maíz o una mezcla.

½ taza de harina integral o de almendras.

½ taza de azúcar mascabo o miel.

1 huevo.

3 cucharadas de aceite neutro o manteca derretida.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Una pizca de sal.

Chips de chocolate, pasas de uva o nueces picadas, opcionales.

Paso a paso para preparar las galletitas

Mezclar los ingredientes secos. Colocar en un recipiente la avena, el cereal inflado, la harina y la pizca de sal. Integrar bien. Preparar la mezcla húmeda. En otro bol, batir el huevo con el azúcar mascabo o la miel, el aceite y la esencia de vainilla. Unir la masa. Incorporar los ingredientes secos a la mezcla húmeda y revolver hasta lograr una preparación moldeable. Si queda demasiado seca, agregar una cucharada de leche; si está muy húmeda, sumar un poco más de avena. Formar las galletitas. Armar pequeñas bolitas con las manos y aplastarlas suavemente. Distribuirlas en una placa enmantecada o cubierta con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Llevar al horno. Cocinar en el horno precalentado a 180 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados. Dejar enfriar. Retirar la placa y esperar a que las galletitas se enfríen antes de guardarlas en un recipiente hermético.

Cómo personalizar la receta

Una de las ventajas de esta preparación es que admite distintas combinaciones. Se puede utilizar cereal de arroz inflado, maíz o una mezcla de ambos, además de incorporar semillas o frutos secos.

Para una versión más dulce, los chips de chocolate y las pasas son alternativas posibles. También se puede elegir harina de almendras en lugar de harina integral para modificar el sabor y la textura.

Una vez frías, las galletitas se pueden guardar en un frasco hermético para conservar su textura crocante y tenerlas listas para acompañar el mate, el café o la leche.