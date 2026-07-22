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Cómo hacer pan de ajo en sartén: la receta fácil, rápida y sin horno
POR REDACCIÓN
No hace falta encender el horno para disfrutar de un pan recién hecho, crocante y lleno de sabor. Con una baguette o un pan rústico, un poco de aceite de oliva y ajo, es posible preparar una receta práctica que estará lista en apenas cinco minutos y que puede servir como entrada, acompañamiento o incluso como una merienda.
El secreto está en cocinar las rodajas directamente en una sartén caliente. De esa manera, el pan logra una superficie dorada y crujiente, mientras conserva una miga suave y húmeda. Además, admite distintas variantes para personalizar el sabor según los gustos de cada uno.
Ingredientes
Para preparar este pan de ajo en sartén se necesitan:
1 baguette o pan rústico.
60 mililitros de aceite de oliva extra virgen.
3 dientes de ajo picados.
1 cucharadita de ajo frito o ajo deshidratado (opcional).
Ralladura de medio limón (opcional).
Pimienta negra a gusto.
Sal gruesa o en escamas.
Perejil fresco picado.
Paso a paso
Cortar el pan en rodajas de aproximadamente dos centímetros de espesor.
Mezclar el aceite de oliva con el ajo picado, el ajo deshidratado (si se utiliza), la ralladura de limón, la pimienta y una pizca de sal.
Pintar cada rodaja con la preparación para que absorba bien los sabores.
Calentar una sartén a fuego medio y acomodar las rodajas sin superponerlas.
Cocinar entre dos y tres minutos de cada lado, hasta que queden bien doradas.
Retirar del fuego, espolvorear con perejil fresco picado y servir inmediatamente.
Con qué acompañarlo
Una de las principales ventajas de esta preparación es su versatilidad. Puede disfrutarse sola o acompañar distintas comidas.
Combina muy bien con:
Manteca.
Queso crema.
Ricota.
Quesos untables saborizados.
Patés.
Fiambres.
Sopas y guisos.
Pastas.
Ensaladas.
Un truco para potenciar el sabor
La receta también es ideal para aprovechar pan que tenga uno o dos días. El aceite de oliva ayuda a recuperar la humedad del interior, mientras que la sartén devuelve una textura crocante a la corteza.
Para una versión aún más sabrosa, se puede agregar queso rallado durante el último minuto de cocción para que se funda sobre el pan. También es posible incorporar hierbas aromáticas como orégano, romero o tomillo a la mezcla de aceite y ajo, logrando un sabor más intenso y un aroma irresistible.
En apenas cinco minutos y con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina, este pan de ajo se convierte en una alternativa sencilla, económica y perfecta para resolver una comida o sorprender con un acompañamiento lleno de sabor.