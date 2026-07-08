Cada vez más personas eligen recetas rápidas y sencillas para preparar en casa, y el pan de queso cocinado en sartén se convirtió en una de las opciones más populares. Con solo cuatro ingredientes y una preparación que lleva menos de diez minutos, esta alternativa permite disfrutar de un pan casero sin necesidad de utilizar el horno.

La receta ganó popularidad en las redes sociales gracias a su practicidad. No requiere tiempos de levado, utiliza pocos ingredientes y se cocina en una única sartén, lo que también reduce la cantidad de utensilios que hay que lavar.

Ingredientes

Para preparar este pan de queso se necesitan:

1 huevo.

3 cucharadas de queso mozzarella rallado o queso rallado.

3 cucharadas de harina de avena o avena previamente procesada.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Quienes deseen darle un toque extra de sabor también pueden incorporar una pizca de sal, pimienta, orégano, semillas o las especias de su preferencia.

Paso a paso

En primer lugar, colocar el huevo en un bowl y mezclarlo con el queso rallado hasta obtener una preparación uniforme.

Luego agregar la harina de avena junto con el polvo para hornear y revolver hasta conseguir una masa homogénea, de consistencia espesa.

Mientras tanto, calentar una sartén antiadherente a fuego bajo con unas gotas de aceite o rocío vegetal.

Volcar la preparación formando un disco similar al de una tortilla y tapar la sartén para favorecer una cocción pareja.

Cocinar entre cinco y seis minutos, hasta que la base esté dorada. Después, dar vuelta el pan con ayuda de una espátula y cocinar durante otros tres o cuatro minutos del otro lado.

Una vez que ambos lados estén bien cocidos, retirar del fuego y dejar reposar aproximadamente un minuto antes de servir.

Por qué se volvió tendencia

El éxito de esta receta se explica por varias razones. Además de prepararse en pocos minutos, no requiere horno ni levadura, utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina y puede personalizarse fácilmente con hierbas, especias o semillas.

Estas características la transformaron en una de las opciones favoritas para quienes buscan una comida rápida sin resignar sabor ni textura.

Cómo servirlo

El pan de queso puede consumirse recién hecho, cuando mantiene una textura crocante por fuera y tierna por dentro, o dejarse enfriar para utilizarlo como base de un sándwich.

Combina muy bien con queso crema, palta, tomate, huevos revueltos, jamón, pollo desmenuzado o distintos tipos de quesos.

También puede acompañarse con mermeladas o dulces caseros para quienes prefieren una versión agridulce, convirtiéndose en una alternativa versátil para el desayuno, la merienda o una cena liviana.