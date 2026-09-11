Preparar pastas caseras no siempre implica pasar horas amasando. Una receta difundida por la cuenta @recetasdepilu propone una alternativa rápida para resolver el almuerzo o la cena: raviolones preparados con tapas para pastelitos, rellenos con una combinación cremosa de ricota, jamón y muzzarella.

La propuesta, que ya superó las 25.000 visualizaciones en Instagram, permite tener las pastas listas en pocos pasos. La clave está en utilizar tapas para pastelitos y no tapas de copetín. Si se utilizan estas últimas, el resultado será similar, pero se obtendrán sorrentinos.

Qué ingredientes se necesitan

Para la salsa bolognesa:

2 cebollas

3 dientes de ajo

500 gramos de carne picada

500 gramos de tomate triturado

1 taza de caldo

1 zanahoria

Pimentón

Laurel

Romero

Sal y pimienta

Para los raviolones:

1 paquete de tapas para pastelitos

250 gramos de ricota

100 gramos de jamón

1 cucharada de queso crema

250 gramos de muzzarella

Sal y pimienta

Nuez moscada

Cómo preparar la salsa

Para comenzar, hay que picar las cebollas y los dientes de ajo y colocarlos en una olla o sartén amplia con un poco de aceite. Se cocinan a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente.

Luego se incorpora la zanahoria rallada o cortada en trozos pequeños y se cocina durante unos minutos más. Después se agrega la carne picada y se cocina hasta que cambie completamente de color. Es importante desarmarla con una cuchara para evitar que queden grandes grumos.

Se condimenta con pimentón, laurel, romero, sal y pimienta. Finalmente, se incorpora el tomate triturado y una taza de caldo. Se tapa y se cocina a fuego lento durante al menos 40 minutos, para que la salsa gane sabor y consistencia.

El relleno y el armado

Mientras se cocina la bolognesa, se puede preparar el relleno. En un recipiente se coloca la ricota, el jamón cortado en pequeños trozos, el queso crema y la muzzarella. Se agregan sal, pimienta y nuez moscada a gusto y se mezcla hasta conseguir una preparación homogénea.

Para armar cada raviolón, se coloca una tapa para pastelitos sobre la mesada y se agrega una porción del relleno en el centro. No hay que excederse con la cantidad para evitar que se abra durante la cocción.

Después se humedecen los bordes con un poco de agua, se cubre con otra tapa y se presiona alrededor del relleno para sellarlo. El cierre puede hacerse con un repulgue o utilizando un tenedor.

Cinco minutos de cocción

Una vez armados todos los raviolones, hay que poner a hervir abundante agua con sal. Cuando alcance el hervor, se incorporan las pastas y se cocinan durante aproximadamente cinco minutos.

Luego se retiran con cuidado y se sirven inmediatamente con la salsa bolognesa caliente por encima.

La receta rinde cuatro porciones y permite preparar un plato abundante sin tener que elaborar la masa tradicional desde cero. Además, combina las proteínas de la carne, el jamón, la ricota y la muzzarella con los carbohidratos de las tapas y los aportes de fibra, vitaminas y minerales del tomate y la zanahoria.