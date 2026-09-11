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Cómo hacer raviolones caseros exprés sin amasar y con tapas de pastelitos
POR REDACCIÓN
Preparar pastas caseras no siempre implica pasar horas amasando. Una receta difundida por la cuenta @recetasdepilu propone una alternativa rápida para resolver el almuerzo o la cena: raviolones preparados con tapas para pastelitos, rellenos con una combinación cremosa de ricota, jamón y muzzarella.
La propuesta, que ya superó las 25.000 visualizaciones en Instagram, permite tener las pastas listas en pocos pasos. La clave está en utilizar tapas para pastelitos y no tapas de copetín. Si se utilizan estas últimas, el resultado será similar, pero se obtendrán sorrentinos.
Qué ingredientes se necesitan
Para la salsa bolognesa:
2 cebollas
3 dientes de ajo
500 gramos de carne picada
500 gramos de tomate triturado
1 taza de caldo
1 zanahoria
Pimentón
Laurel
Romero
Sal y pimienta
Para los raviolones:
1 paquete de tapas para pastelitos
250 gramos de ricota
100 gramos de jamón
1 cucharada de queso crema
250 gramos de muzzarella
Sal y pimienta
Nuez moscada
Cómo preparar la salsa
Para comenzar, hay que picar las cebollas y los dientes de ajo y colocarlos en una olla o sartén amplia con un poco de aceite. Se cocinan a fuego medio hasta que la cebolla quede transparente.
Luego se incorpora la zanahoria rallada o cortada en trozos pequeños y se cocina durante unos minutos más. Después se agrega la carne picada y se cocina hasta que cambie completamente de color. Es importante desarmarla con una cuchara para evitar que queden grandes grumos.
Se condimenta con pimentón, laurel, romero, sal y pimienta. Finalmente, se incorpora el tomate triturado y una taza de caldo. Se tapa y se cocina a fuego lento durante al menos 40 minutos, para que la salsa gane sabor y consistencia.
El relleno y el armado
Mientras se cocina la bolognesa, se puede preparar el relleno. En un recipiente se coloca la ricota, el jamón cortado en pequeños trozos, el queso crema y la muzzarella. Se agregan sal, pimienta y nuez moscada a gusto y se mezcla hasta conseguir una preparación homogénea.
Para armar cada raviolón, se coloca una tapa para pastelitos sobre la mesada y se agrega una porción del relleno en el centro. No hay que excederse con la cantidad para evitar que se abra durante la cocción.
Después se humedecen los bordes con un poco de agua, se cubre con otra tapa y se presiona alrededor del relleno para sellarlo. El cierre puede hacerse con un repulgue o utilizando un tenedor.
Cinco minutos de cocción
Una vez armados todos los raviolones, hay que poner a hervir abundante agua con sal. Cuando alcance el hervor, se incorporan las pastas y se cocinan durante aproximadamente cinco minutos.
Luego se retiran con cuidado y se sirven inmediatamente con la salsa bolognesa caliente por encima.
La receta rinde cuatro porciones y permite preparar un plato abundante sin tener que elaborar la masa tradicional desde cero. Además, combina las proteínas de la carne, el jamón, la ricota y la muzzarella con los carbohidratos de las tapas y los aportes de fibra, vitaminas y minerales del tomate y la zanahoria.