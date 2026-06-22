La tarta de cebolla y queso es un clásico indiscutido de la cocina familiar. Su combinación de cebollas cocidas, que aportan dulzura y suavidad, junto con el queso fundido, que brinda cremosidad, la convierten en una preparación sabrosa y rendidora, ideal para cualquier momento del día.

Uno de sus principales atractivos es la facilidad de elaboración, ya que puede prepararse con ingredientes básicos que suelen estar presentes en cualquier cocina. Además, es una opción versátil, que puede servirse caliente, tibia o fría, acompañada por ensaladas o como parte de una mesa de picadas.

Para su preparación se necesitan dos tapas de masa para tarta, cuatro cebollas grandes, 250 gramos de queso mozzarella, 100 gramos de queso cremoso, tres huevos, tres cucharadas de aceite de oliva, 50 gramos de queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada a gusto.

El primer paso consiste en pelar y cortar las cebollas en pluma. Luego se cocinan en una sartén con aceite de oliva a fuego medio hasta que estén transparentes y ligeramente doradas, lo que permite resaltar su dulzura natural. Una vez listas, se dejan entibiar.

En un recipiente aparte, se baten los huevos y se incorporan los quesos: el mozzarella en trozos, el cremoso y el queso rallado. A esta mezcla se le agregan las cebollas cocidas y se condimenta con sal, pimienta y nuez moscada, logrando un relleno homogéneo.

La preparación se vuelca sobre una tapa de masa previamente colocada en un molde, y se cubre con la otra tapa o se deja abierta, según preferencia. Luego se lleva a horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

El resultado es una tarta de textura suave y sabor intenso, que se ha ganado un lugar en la mesa cotidiana por su practicidad y capacidad de adaptarse a distintos gustos.