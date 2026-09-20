Después de un día largo, resolver la cena puede convertirse en un desafío, pero hay una alternativa que requiere pocos ingredientes y apenas unos minutos. La receta propone preparar una tortilla con una lata de atún, dos huevos y queso, una combinación sencilla que puede estar lista en 10 minutos.

Los ingredientes que hacen posible la receta

La preparación comienza con una lata de atún al natural de entre 100 y 120 g, bien escurrida, dos huevos y 30 g de queso que funda bien, como muzzarella, queso cremoso o feta. También se puede agregar sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva.

El primer paso consiste en escurrir completamente el atún y desmenuzarlo con un tenedor. Luego se baten los huevos con una pizca de sal y pimienta y se mezclan con el pescado. La receta también permite incorporar espinaca picada de manera opcional.

La preparación se coloca en una sartén antiadherente previamente calentada con unas gotas de aceite. Cuando el huevo comienza a coagular, se distribuyen los 30 g de queso por encima y se cocina durante 2 o 3 minutos.

El truco para que quede firme

Uno de los detalles principales está en retirar bien el líquido del atún antes de mezclarlo con los huevos. Si conserva demasiada humedad, la tortilla puede tardar más en cocinarse y perder firmeza.

Después de colocar el queso, la tortilla se puede doblar por la mitad o dar vuelta con cuidado para terminar la cocción del otro lado y permitir que el queso se derrita.

Opciones para sumar otros ingredientes

La receta también puede adaptarse con alimentos que haya disponibles en la heladera. Entre las alternativas aparecen tomate cortado en cubitos, cebolla previamente salteada y morrón picado.

También se puede sumar orégano o perejil fresco para aportar sabor. La base, sin embargo, funciona con los tres ingredientes principales: atún, huevos y queso.

La preparación puede servirse acompañada de una ensalada o unas rodajas de tomate. De esta manera, la tortilla se convierte en una opción práctica para quienes buscan resolver una comida rápidamente y sin utilizar demasiados utensilios.