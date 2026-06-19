Las relaciones con nuestros padres suelen ser las primeras experiencias afectivas que marcan la vida. Más allá de la historia personal de cada familia, especialistas en terapias integrativas sostienen que estos vínculos pueden influir en la forma de relacionarnos, trabajar, administrar el dinero e incluso construir proyectos personales.

En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de la TDA y también a través de Kick y YouTube, se abordó cómo la historia familiar puede dejar huellas que acompañan a las personas a lo largo de la vida.

“Nos visita Anabel Alé, terapeuta holística”, fue la presentación de una entrevista centrada en comprender el impacto que tienen mamá y papá en el desarrollo emocional y en la construcción de vínculos.

Según explicó la especialista, desde la mirada de las constelaciones familiares, los padres representan la primera conexión con el mundo. “Mamá y papá dentro de las constelaciones familiares son muy importantes, son la salida al mundo”, afirmó.

Las historias familiares que pueden repetirse

Anabel Alé señaló que muchas conductas o dificultades en la vida adulta pueden estar relacionadas con experiencias familiares tempranas o con patrones que se transmiten entre generaciones.

“Hay fidelidades con ellos que se repiten a través de la historia”, expresó. De acuerdo con esta perspectiva terapéutica, algunas personas podrían repetir situaciones relacionadas con el dinero, las relaciones de pareja o los proyectos personales como parte de dinámicas familiares inconscientes.

La terapeuta explicó que estas situaciones pueden manifestarse de diversas maneras: dificultades económicas persistentes, relaciones afectivas conflictivas o proyectos que no logran concretarse. “Si se repiten continuamente necesitamos ver qué está pasando, por qué se está repitiendo”, sostuvo.

También destacó que la ausencia física o emocional de alguno de los padres puede dejar huellas que, con el tiempo, influyen en distintas áreas de la vida. Sin embargo, aclaró que el objetivo no es responsabilizar ni juzgar a los padres, sino comprender la historia familiar desde una mirada más amplia.

Aceptar la historia para construir algo diferente

Uno de los conceptos centrales abordados durante la entrevista fue la diferencia entre aceptar y justificar. Según Alé, reconocer lo vivido no implica aprobar situaciones dolorosas, sino integrarlas para avanzar.

“No justificamos el daño que se ha hecho en la familia, pero estamos aceptando todo lo que ha pasado”, explicó.

La especialista remarcó que el trabajo terapéutico busca generar conciencia sobre aquellas experiencias que pudieron marcar a una persona y abrir la posibilidad de elegir caminos diferentes en la adultez.

“Gracias mamá, gracias papá por mostrarme lo que yo no quiero para mi vida y hoy elijo hacerlo distinto”, expresó como ejemplo de una mirada orientada a la transformación personal.

Finalmente, la terapeuta dejó un mensaje centrado en la gratitud y la responsabilidad individual. “Por bueno o por malo, gracias a ellos estamos en esta vida”, afirmó, al tiempo que subrayó la importancia de trabajar las heridas emocionales sin culpas, pero con la intención de construir relaciones más saludables y conscientes.

Las historias familiares forman parte de la identidad de cada persona. Comprenderlas, revisarlas y resignificarlas puede convertirse en una oportunidad para fortalecer el bienestar emocional y construir un presente diferente.