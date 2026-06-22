Cómo la regulación digital crea empleo técnico en provincias como San Juan

La discusión sobre el empleo en la Argentina suele girar en torno a la obra pública y al campo. Sin embargo, una porción creciente del trabajo calificado nace en un terreno menos visible: las industrias digitales que necesitan cumplir reglas estrictas para funcionar. Cuando un sector se regula, no solo aparecen impuestos y controles; también surgen puestos técnicos que antes no existían.

De la informalidad a las reglas claras

Durante años, muchos servicios digitales operaron en una zona gris. La tendencia regional apunta a lo contrario: marcos legales que exigen licencias, auditorías y verificación de usuarios. Provincias argentinas avanzaron con normas propias para las apuestas en línea, siguiendo el camino que ya habían tomado la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

Ese cambio tiene un efecto concreto sobre el empleo. Cumplir una regulación obliga a contratar perfiles que la informalidad nunca demandó: especialistas en cumplimiento, analistas de prevención de fraude, ingenieros de pagos y soporte técnico. Son trabajos que pueden radicarse fuera de los grandes centros, porque dependen de conectividad y talento, no de cercanía física.

La infraestructura que casi nadie ve

Detrás de cualquier servicio digital regulado hay una capa técnica costosa. Construirla desde cero llevaría años, de modo que la mayoría de las empresas contrata proveedores que entregan la estructura lista. Es el mismo modelo que usan las fintech y los marketplaces: licenciar una base tecnológica y concentrarse en el negocio.

En el rubro de los operadores regulados, los proveedores de software para operadores como Agreegain proveen agregación de contenidos, integración de medios de pago y herramientas de gestión en un solo paquete. El dato relevante no es la marca, sino el patrón: la parte más técnica y regulada se terceriza a proveedores especializados, y eso genera demanda de trabajo calificado en toda la cadena.

Qué tipo de empleo aparece

La regulación de industrias digitales suele crear tres familias de puestos:

Cumplimiento y legales: verificación de identidad, prevención de lavado y reportes a los organismos de control.

verificación de identidad, prevención de lavado y reportes a los organismos de control. Tecnología: desarrollo, ciberseguridad y sistemas antifraude.

desarrollo, ciberseguridad y sistemas antifraude. Pagos y soporte: integración con bancos y billeteras, atención al usuario y operaciones.

Según datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la economía digital del país sostiene cientos de miles de empleos directos e indirectos, con un crecimiento sostenido pese a la inflación. La regulación no frena ese empleo: lo formaliza y lo vuelve más estable.

El caso de las provincias

Para una provincia como San Juan, el atractivo es claro. El trabajo digital no exige grandes plantas industriales ni traslados masivos; necesita formación técnica y buena conectividad. Como ya informó Diario Huarpe en sus coberturas sobre conectividad y nuevas tecnologías en la provincia, el acceso a internet de calidad es la condición previa para que estos empleos echen raíces lejos de Buenos Aires.

El desafío es la formación. Los puestos que crea la economía digital regulada requieren capacitación específica que el sistema educativo tradicional todavía no cubre del todo. Allí hay una oportunidad para institutos técnicos y universidades locales: alinear su oferta con la demanda real de las industrias que se están formalizando.

Una conclusión que mira hacia adelante

La regulación de los servicios digitales se discute casi siempre por sus costos y sus controles. Pero tiene una cara menos comentada: cada norma que ordena un sector también ordena un mercado laboral. Donde antes había actividad informal y empleo precario, aparecen puestos técnicos, contratos formales y proveedores especializados.

Para las provincias argentinas, el mensaje es estratégico. Apostar a la conectividad y a la formación técnica no es un gasto, sino la manera de capturar empleo calificado que hoy se distribuye según dónde haya talento disponible. La economía digital regulada ya no es una promesa lejana: es un mercado que contrata, y conviene estar listo para recibirlo.