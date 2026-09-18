La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil 2026 se realizará este domingo 20 de septiembre en el Predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro. Para quienes concurran, la organización dispuso diferentes alternativas de acceso y estacionamiento.

El estacionamiento tendrá un valor de $2.000 para motos y $4.000 para autos y camionetas. Además, las líneas de colectivos 200 y 201 tendrán recorrido con arribo al predio.

Qué se puede llevar

El público que asista podrá ingresar con sillas, banquetas, reposeras y equipo de mate. En cambio, estará prohibido ingresar con parrillas, comida, bebidas con y sin alcohol y mascotas.

En los accesos se realizarán controles para garantizar el cumplimiento de estas disposiciones. De esta manera, quienes concurran deberán tener en cuenta estas condiciones antes de ingresar al predio.

Dos alternativas para llegar en vehículo

Quienes concurran en vehículo particular tendrán dos alternativas para acceder al estacionamiento del Predio Gaucho José Dolores. La primera opción será circular por Ruta Provincial N.º 155, Agustín Gómez, hasta calle América.

Desde allí deberán girar hacia el sur por esa arteria hasta llegar al ingreso al estacionamiento. Este recorrido permitirá acceder directamente al sector destinado a los vehículos.

La segunda opción

La segunda alternativa también comienza por la Ruta Provincial N.º 155, Agustín Gómez, hasta General Acha. Desde allí se deberá continuar hacia el sur hasta Calle 6, Santa Teresa.

Luego habrá que girar hacia el este hasta Alfonso XIII y continuar hacia la izquierda por Calle 5 Vieja. Finalmente, se deberá conectar con calle América, girar nuevamente hacia la izquierda en sentido norte e ingresar al estacionamiento.

Una jornada para toda la familia

La Fiesta del Espárrago y el Alcaucil propone una jornada para celebrar la identidad productiva de Médano de Oro y acompañar a productores y emprendedores. La propuesta sumará gastronomía, cultura y entretenimiento para compartir en familia.

El encuentro también permitirá disfrutar de los sabores que forman parte de la tradición rawsina. Con las alternativas de transporte y los accesos establecidos, el público podrá organizar con anticipación su llegada al Predio Gaucho José Dolores.