El salto del riesgo país, que se duplicó desde julio al pasar de alrededor de 400 a más de 900 puntos básicos en noviembre, encareció el acceso al crédito y puso a prueba el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo, para afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

El incremento del indicador —que mide la sobretasa que paga la Argentina frente a los bonos del Tesoro estadounidense— compromete una de las herramientas centrales previstas por el equipo económico para refinanciar los compromisos del próximo año electoral.

Si bien en un primer momento los funcionarios atribuyeron la suba al contexto internacional, en sus últimas intervenciones públicas trasladaron el eje a la incertidumbre política local. Caputo afirmó que "el riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", mientras que el presidente Javier Milei vinculó la cautela de los inversores con un eventual regreso del kirchnerismo: "Hasta que la Argentina no deje atrás a ‘Orcolandia’, va a seguir".

De este modo, el temor a la inestabilidad política en la antesala electoral aparece como el principal condicionante sobre las expectativas del mercado.

Según los cálculos oficiales, durante 2027 la Argentina deberá enfrentar vencimientos por unos US$24.900 millones, desglosados en US$15.700 millones de capital y US$9.200 millones de intereses.

El esquema diseñado por Economía en julio establece que los intereses se cubrirán con superávit fiscal, mientras que el capital se refinanciará mediante compras de divisas al Banco Central (por US$4.900 millones), desembolsos de organismos internacionales, privatizaciones y emisiones de bonos en dólares en el mercado local: US$6.000 millones previstos para 2026 y otros US$5.000 millones para 2027.

Sin embargo, el plan de colocaciones ya sufrió su primer freno en agosto, cuando se interrumpieron las licitaciones del bono AO29 pese a que restaban US$800 millones para completar la meta anual.

La decisión respondió a la resistencia oficial a convalidar tasas más altas, luego de que el rendimiento del AO29 superara el 15% anual en el mercado secundario en noviembre. Esta dificultad para colocar deuda encarece el refinanciamiento previsto para 2027 y traslada mayor presión sobre las reservas del Banco Central y los créditos de organismos multilaterales.

Frente al deterioro de las condiciones financieras, la economista Marina Dal Poggetto estimó en octubre que las necesidades de divisas del Tesoro y el Banco Central hasta fines de 2027 treparon de US$9.300 millones a US$23.300 millones.

Ese salto responde a tres factores: la posibilidad de que el Tesoro inicie 2027 sin el saldo disponible de US$3.700 millones proyectado originalmente para el cierre de 2026, la dificultad para emitir nuevos bonos a tasas razonables y las diferencias entre el financiamiento externo previsto en el programa inicial y el consignado en el Presupuesto.

En la misma línea, el economista Roberto Cachanosky advirtió en declaraciones a Noticias Argentinas que "la suba del riesgo país está complicando seriamente la capacidad del Gobierno para acceder al mercado voluntario de deuda" y alertó que la cercanía de las elecciones podría dificultar aún más el rollover de los vencimientos.

A este panorama se suma la demanda de dólares por parte de los ahorristas durante el año electoral, que según analistas privados podría superar los US$20.000 millones, un escenario en el que un eventual respaldo financiero de Estados Unidos aparece como pieza clave para aportar liquidez y estabilizar las expectativas.