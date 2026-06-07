La repostería argentina tiene una larga tradición de reinventar sus sabores más emblemáticos y, en los últimos meses, una receta logró captar la atención de miles de fanáticos de lo dulce: los alfajores de chocotorta. La propuesta combina dos íconos de la gastronomía nacional en una versión práctica, novedosa y cada vez más popular.

La idea toma como base los ingredientes que hicieron famosa a la chocotorta, considerada uno de los postres más representativos del país. La mezcla clásica de dulce de leche y queso crema se transforma en relleno de alfajores elaborados con tapas de chocolate o incluso con masa inspirada en las tradicionales Chocolinas.

El fenómeno se expandió rápidamente gracias a las redes sociales, donde cocineros aficionados y emprendedores gastronómicos comenzaron a compartir distintas versiones de la receta. Algunos optan por mantener los sabores tradicionales, mientras que otros incorporan coberturas de chocolate, rellenos extra o presentaciones gourmet.

La popularidad del producto también llegó a cafeterías, pastelerías y fabricantes de alfajores, que lanzaron versiones comerciales inspiradas en la chocotorta. El atractivo radica en que conserva el sabor característico del postre argentino, pero en un formato individual que resulta ideal para meriendas, reuniones o regalos.

Ingredientes

200 g de harina común

200 g de harina común

40 g de cacao amargo

40 g de cacao amargo

100 g de manteca

100 g de manteca

80 g de azúcar

80 g de azúcar

1 huevo

1 huevo

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de polvo de hornear

250 g de dulce de leche

250 g de dulce de leche

250 g de queso crema

250 g de queso crema

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