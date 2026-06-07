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Cómo preparar alfajores de chocotorta paso a paso
POR REDACCIÓN
La repostería argentina tiene una larga tradición de reinventar sus sabores más emblemáticos y, en los últimos meses, una receta logró captar la atención de miles de fanáticos de lo dulce: los alfajores de chocotorta. La propuesta combina dos íconos de la gastronomía nacional en una versión práctica, novedosa y cada vez más popular.
La idea toma como base los ingredientes que hicieron famosa a la chocotorta, considerada uno de los postres más representativos del país. La mezcla clásica de dulce de leche y queso crema se transforma en relleno de alfajores elaborados con tapas de chocolate o incluso con masa inspirada en las tradicionales Chocolinas.
El fenómeno se expandió rápidamente gracias a las redes sociales, donde cocineros aficionados y emprendedores gastronómicos comenzaron a compartir distintas versiones de la receta. Algunos optan por mantener los sabores tradicionales, mientras que otros incorporan coberturas de chocolate, rellenos extra o presentaciones gourmet.
La popularidad del producto también llegó a cafeterías, pastelerías y fabricantes de alfajores, que lanzaron versiones comerciales inspiradas en la chocotorta. El atractivo radica en que conserva el sabor característico del postre argentino, pero en un formato individual que resulta ideal para meriendas, reuniones o regalos.
Ingredientes
- 200 g de harina común
- 200 g de harina común
- 40 g de cacao amargo
- 40 g de cacao amargo
- 100 g de manteca
- 100 g de manteca
- 80 g de azúcar
- 80 g de azúcar
- 1 huevo
- 1 huevo
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 250 g de dulce de leche
- 250 g de dulce de leche
- 250 g de queso crema
- 250 g de queso crema
Pasos
- Precalentá el horno a 180 °C. Mezclá la manteca con el azúcar, agregá el huevo y luego incorporá la harina, el cacao amargo y el polvo de hornear. Formá una masa y estirala.
- Cortá discos, colocálos sobre una placa y hornealos durante 10 a 12 minutos. Dejá enfriar completamente.
- Mezclá el dulce de leche con el queso crema hasta obtener el clásico relleno de chocotorta.
- Armá los alfajores uniendo dos tapas con una generosa cantidad del relleno. Lleválos a la heladera durante 30 minutos antes de servir para que tomen mejor consistencia.