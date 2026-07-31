Con la llegada de agosto, una de las tradiciones más arraigadas en Argentina vuelve a cobrar protagonismo. Cada 1° de agosto, miles de personas toman caña con ruda en ayunas como un ritual popular que, según la creencia, ayuda a atraer salud, buena suerte y protección, además de alejar las malas energías.

La preparación es sencilla y se transmite de generación en generación. La receta tradicional consiste en colocar varias ramas frescas de ruda dentro de una botella de vidrio limpia, cubrirlas con caña blanca y dejar reposar la mezcla durante varias semanas para que la planta macere y le aporte su aroma y sabor.

Para elaborar la bebida se necesitan aproximadamente 750 mililitros de caña blanca, algunas ramas de ruda fresca y una botella de vidrio con cierre hermético. Tras lavar y secar bien la planta, se la introduce en el recipiente, se agrega la bebida alcohólica hasta cubrirla por completo y se conserva en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. Aunque el tiempo de maceración puede variar, muchas familias la preparan con semanas o incluso meses de anticipación.

La tradición también establece una forma particular de consumirla. La caña con ruda debe tomarse en ayunas durante las primeras horas del 1° de agosto. Según la costumbre familiar o regional, algunas personas beben tres tragos, otras siete sorbos y otras optan por un único trago largo.

Este ritual tiene sus raíces en las tradiciones de los pueblos guaraníes, especialmente en las provincias de Corrientes y Misiones. Históricamente, agosto era considerado un mes difícil por las enfermedades y las bajas temperaturas, por lo que se realizaban distintas prácticas simbólicas para afrontar ese período del año con protección y buenos augurios.

Con el paso del tiempo, la costumbre se extendió a distintas regiones del país y hoy forma parte del patrimonio cultural argentino. Si bien el 1° de agosto también se celebra el Día de la Pachamama, ambas tradiciones tienen orígenes diferentes: la caña con ruda proviene de las prácticas guaraníes, mientras que el culto a la Pachamama pertenece a la cosmovisión de los pueblos andinos.

Cabe recordar que el ritual responde a una creencia popular y cultural y no existen evidencias científicas que demuestren beneficios medicinales asociados al consumo de caña con ruda.