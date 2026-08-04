Cómo preparar flan de chocolate y el secreto para que quede cremoso

El flan de chocolate es una alternativa deliciosa al tradicional flan de vainilla y una opción ideal para quienes buscan un postre casero, suave y con un intenso sabor a cacao. Su preparación es sencilla y tiene un secreto fundamental para conseguir una textura mucho más cremosa y un sabor uniforme.

La clave está en derretir el chocolate semiamargo junto con la leche antes de incorporarlo a los demás ingredientes. Además, la mezcla debe incorporarse todavía tibia a los huevos batidos con azúcar y esencia de vainilla. De esta manera, el chocolate permanece perfectamente integrado durante la cocción.

Para preparar este flan se necesitan 150 gramos de azúcar y dos cucharadas de agua para el caramelo; 500 mililitros de leche; 150 gramos de chocolate semiamargo; cuatro huevos; 100 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla.

El primer paso consiste en preparar el caramelo. Para eso, hay que colocar los 150 gramos de azúcar junto con las dos cucharadas de agua y calentar hasta obtener un tono ámbar. Una vez listo, se debe cubrir con el caramelo la base y los laterales de una flanera.

Por otro lado, se calienta la leche sin dejar que llegue a hervir y se incorpora el chocolate semiamargo previamente picado. La preparación debe mezclarse hasta que el chocolate se derrita por completo y quede integrado con la leche.

En otro recipiente se baten los cuatro huevos junto con los 100 gramos de azúcar y la esencia de vainilla. Luego llega el paso fundamental: incorporar la mezcla tibia de leche y chocolate. Este procedimiento permite conservar la integración del chocolate y favorece que el resultado final sea más sedoso.

Una vez que todos los ingredientes están unidos, se vierte la preparación dentro de la flanera previamente acaramelada.

El flan debe cocinarse a baño María, en un horno precalentado a 160 °C durante aproximadamente 50 a 55 minutos. El punto de cocción se alcanza cuando el centro queda firme.

Finalmente, hay que dejar que el flan se enfríe por completo y llevarlo a la heladera durante al menos cuatro horas antes de desmoldarlo. Así se logra que tome la consistencia adecuada y pueda servirse con una textura suave y cremosa.

El resultado es un postre clásico, pero con una vuelta de tuerca para los fanáticos del chocolate: una preparación de textura sedosa, sabor intenso y una presentación cubierta por el caramelo.

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