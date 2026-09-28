Cómo preparar la documentación digital para solicitar una habilitación comercial en San Juan

Abrir un negocio no empieza cuando se levanta la persiana, sino cuando cada papel demuestra que el local, la actividad y su responsable cumplen las condiciones exigidas. En San Juan, preparar bien el expediente digital evita observaciones, archivos rechazados y vueltas innecesarias. Esta guía explica cómo ordenar la documentación para una habilitación comercial, ahora centralizada a través de la Ventanilla Única Digital denominada "Digital San Juan", tras la sanción de la nueva ley provincial en julio de 2026 que crea el Sistema Único de Gestión de Trámites. Aunque la normativa unificó procesos e invita a los municipios a adherirse, es fundamental confirmar si tu departamento ya opera plenamente bajo este nuevo esquema o si mantiene algún requisito propio transitorio.

Antes de escanear, definí dónde y qué vas a habilitar

El primer error frecuente es reunir documentos sin confirmar la jurisdicción ni describir con precisión el rubro. “San Juan” puede referirse a la provincia, pero la autorización municipal corresponde al departamento donde está ubicado el inmueble. Si el local está en Capital, interviene la Municipalidad de la Ciudad de San Juan; si está en Rawson, Rivadavia, Chimbas u otro departamento, hay que consultar allí y verificar su plena integración con la plataforma provincial.

También conviene preparar los archivos para que sean legibles y corregibles. Si una constancia quedó girada, tiene páginas desordenadas o requiere completar un dato permitido, se puede editar PDF online antes de incorporarla al expediente. Eso no autoriza a alterar firmas, sellos, fechas, certificados ni contenido oficial: únicamente sirve para acomodar el documento sin falsearlo.

Confirmá la jurisdicción y el domicilio exacto

Anotá domicilio, nomenclatura catastral, superficie cubierta y datos del titular tal como figuran en los respaldos. Una diferencia entre contrato, declaración catastral y solicitud puede generar una observación. Revisá, además, si la dirección incluye unidad, local, piso o numeración interna.

Describí el rubro sin ambigüedades

No es igual declarar “venta minorista” que indicar “venta minorista de alimentos envasados”, ni una oficina administrativa que un taller. El nivel de riesgo, las inspecciones y los certificados complementarios dependen de la actividad real, la superficie, las instalaciones y la concurrencia de público.

Consultá antes de comprometer el inmueble

Antes de firmar un alquiler largo o realizar obras, verificá que el uso pretendido resulte admisible y preguntá qué factibilidad corresponde. La consulta previa es especialmente importante para gastronomía, alimentos, industrias, espectáculos, geriátricos, actividades con sustancias peligrosas o locales de gran concurrencia.

La habilitación de Capital es personal, indelegable e intransferible y se concede para una actividad en un inmueble determinado, según la información municipal publicada. Por eso, una habilitación anterior del local no pasa automáticamente al nuevo ocupante.

La carpeta digital básica: qué documento prueba cada cosa

Un expediente sólido no es una acumulación de fotos. Cada archivo debe responder una pregunta: quién solicita, qué vínculo tiene con el inmueble, qué actividad desarrollará y qué condiciones técnicas reúne el lugar. Aunque la plataforma o la oficina pueden pedir documentación adicional, esta matriz ayuda a construir una base ordenada.

Grupo Documentación habitual Qué conviene revisar Identidad DNI del titular; poder, si actúa un apoderado Frente y dorso legibles; nombres coincidentes Persona jurídica Estatuto o contrato social y representación Inscripción, autoridades y facultades vigentes Situación fiscal Constancia o reflejo de datos fiscales CUIT, actividad, domicilio y denominación Inmueble Escritura, contrato de locación u otro instrumento válido Vigencia, firmas, domicilio y autorización de uso Catastro Declaración jurada o datos catastrales municipales Partida, nomenclatura y superficie coherentes Seguridad y técnica Certificados edilicios, eléctricos, contra incendios y sanitarios Emisor competente, vigencia y local identificado

Identidad y representación

Para una persona humana se solicita el DNI del responsable. Si interviene otra persona, el poder debe acreditar facultades suficientes. En sociedades, la documentación constitutiva debe permitir identificar la razón social y a quien firma. No recortes páginas “porque parecen innecesarias”: podrían contener inscripciones, reformas o cláusulas relevantes.

Vínculo con el local y catastro

El contrato, la escritura u otro instrumento debe relacionar al solicitante con el inmueble. Comprobá que el destino contractual permita la actividad y que no haya contradicciones en calle, altura o unidad. Sumá la declaración jurada catastral que corresponda y mantené una copia completa, no solo la carátula.

Constancias fiscales sin nombres viejos

La página municipal aún menciona el “Reflejo de Datos” de AFIP. Desde 2024 el organismo tributario nacional es ARCA, así que el nombre visible de las constancias puede haber cambiado. No improvises equivalencias: descargá una constancia actual y confirmá con el municipio cuál acepta el trámite vigente.

Certificados técnicos según superficie y riesgo

Con la implementación del nuevo Sistema Único, la normativa diferencia los locales a través de dos regímenes: el Régimen Específico Simplificado para establecimientos de hasta 300 metros cuadrados, y el Régimen General Agilizado para los que superan esa superficie o presentan riesgos elevados. Para los locales de hasta 300 metros cuadrados, el trámite se realiza presentando una sola Declaración Jurada Técnica (DJT) firmada por un profesional matriculado y el titular. Esta DJT permite la habilitación directa sin esperar la validación individual y previa de todos los certificados (planeamiento provincial, protección contra incendios, aptitud eléctrica, etc.), acelerando radicalmente la apertura.

Cómo convertir papeles en archivos que el sistema pueda leer

La digitalización no mejora un original incompleto. Primero verificá contenido, firmas y vigencia; después escaneá. Usá preferentemente un escáner o una aplicación que corrija perspectiva, pero desactivá filtros que borren sellos tenues, anotaciones o relieves importantes.

Calidad, formato y peso

Como regla práctica, escaneá en resolución suficiente para leer letra chica sin pixelado. Color es útil cuando hay sellos, planos o marcas diferenciadas; escala de grises puede alcanzar para copias simples. Si el portal fija formato o peso máximo, esa indicación manda. Reducir tamaño nunca debería volver ilegible el archivo.

Aplicá estas comprobaciones antes de cargar:

Abrí cada PDF después de guardarlo.

Ampliá al 200 % y revisá números, sellos y firmas.

Confirmá que estén todas las páginas y en orden.

Eliminá hojas en blanco creadas por el escáner.

Evitá contraseñas o restricciones de apertura.

Nombres que facilitan una revisión humana

Usá títulos breves y descriptivos: 01_DNI_Titular.pdf, 02_Contrato_Locacion.pdf o 07_Certificado_Bomberos.pdf. Evitá scan0004, “documento final final” y caracteres extraños. Si hay frente y dorso, unilos en un solo PDF; si existen certificados distintos, mantenelos separados para reemplazar uno sin rehacer todo.

Firmas y declaraciones juradas

No pegues una imagen de firma sobre un formulario salvo que el procedimiento lo permita expresamente. Las declaraciones juradas y documentos profesionales deben respetar la modalidad exigida por el organismo. Una firma escaneada no equivale automáticamente a una firma digital con validez jurídica.

Cerrá esta etapa abriendo la carpeta desde otro dispositivo. Si allí se entiende sin explicaciones, el revisor probablemente también podrá navegarla con rapidez.

Requisitos que cambian según el comercio

La lista general es apenas el punto de partida. Bajo el Régimen General Agilizado (aplicable a espacios mayores a 300 m² o con concurrencia masiva), el municipio puede requerir elementos adicionales de manera fundada según el riesgo. Alimentos, expendio de alcohol, cartelería, industrias, salones de fiestas o geriátricos no recorren necesariamente el mismo circuito.

Alimentos y actividades reguladas

Los locales que venden, almacenan o comercializan alimentos tienen intervención sanitaria provincial. El portal de trámites de San Juan identifica una habilitación provincial específica para comercio de alimentos. Consultá si también corresponden registros de productos, establecimiento, manipuladores u otras exigencias, según la actividad concreta.

Para no mezclar obligaciones, armá una subcarpeta por organismo:

Municipio: solicitud, catastro, vínculo con el inmueble y certificados locales.

solicitud, catastro, vínculo con el inmueble y certificados locales. Provincia: controles sanitarios, Bomberos y registros sectoriales aplicables.

controles sanitarios, Bomberos y registros sectoriales aplicables. Nación: identificación tributaria y registros nacionales, cuando correspondan.

Esta separación no significa que los trámites sean independientes: un certificado provincial puede ser requisito del expediente municipal.

Inscripción comercial provincial

Además de la autorización municipal, la provincia informa la inscripción de industrias y comercios prevista por la Ley 104-A y ofrece gestión mediante el Sistema Integrado de Industria y Comercio 3. No confundas esa constancia con el permiso municipal para funcionar en un inmueble determinado.

Carga, seguimiento y respuesta a observaciones

Antes de enviar, compará la carpeta con el listado vigente de la plataforma Digital San Juan y guardá una captura o comprobante de presentación. No afirmes que un trámite está completo solo porque el sistema aceptó los archivos: la admisión técnica puede detectar inconsistencias después.

El control final debería cubrir cuatro puntos:

El titular coincide en solicitud, CUIT y respaldo del inmueble. El domicilio está escrito igual en toda la documentación. Los certificados identifican el local correcto y siguen vigentes. La superficie y el rubro coinciden con planos y declaraciones.

Si llega una observación, respondé exactamente lo pedido. Conservá el archivo reemplazado, la nueva versión y la notificación. Nunca sobrescribas todo sin registro: un historial simple permite saber qué se corrigió y cuándo.

Prestá atención a las notificaciones y al correo declarado, incluida la carpeta de spam. Si el organismo establece un plazo para subsanar, anotá la fecha límite y contestá con margen. Cuando una corrección dependa de un profesional, Bomberos, Salud Pública u otra repartición, iniciá la gestión enseguida y consultá cómo informar que está en curso. No adjuntes una nota informal como sustituto de un certificado, salvo indicación expresa. Tampoco abras solicitudes duplicadas para el mismo local: antes preguntá si corresponde continuar, rectificar o vincular el expediente existente.

Una rutina final antes de enviar

Creá una carpeta maestra, otra llamada Presentado y una tercera para Observaciones. Guardá los originales sin editar en la primera y copiá a la segunda solo los archivos definitivos. Registrá fecha de emisión y vencimiento de cada certificado en una hoja de control.

Preparar la documentación digital para una habilitación comercial en San Juan no consiste en escanear a último momento. Exige confirmar jurisdicción, rubro, superficie, vínculo con el inmueble y requisitos sectoriales; después, convertir esas pruebas en archivos claros y trazables. Como los canales y formularios pueden actualizarse, la última revisión debe hacerse en el portal del municipio competente o ante su área de Habilitaciones. Un expediente prolijo no garantiza la aprobación, pero sí evita demoras que dependen del solicitante.