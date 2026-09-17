La torta tres leches es un clásico de la repostería latinoamericana y se destaca por una característica particular: su bizcochuelo no necesita manteca, aceite ni margarina para conseguir una textura esponjosa.

La preparación comienza con una base de bizcochuelo que, una vez cocida, se perfora para permitir que absorba la mezcla de leches que le da el nombre a la receta.

Los ingredientes

Para el bizcochuelo

Seis huevos a temperatura ambiente

Una taza de azúcar

Una taza de harina de trigo todo uso

Una cucharada de esencia de vainilla

Una cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal

Para el líquido

Una lata de leche condensada

Una lata de leche evaporada

Una taza de leche entera

Para la cobertura

Dos tazas de crema para batir fría

Tres cucharadas de azúcar glass

Fresas frescas para decorar (u otras frutas a elección)

El paso a paso para preparar la torta tres leches

En la masa del bizcochuelo hay que batir las yemas con la mitad del azúcar y la vainilla hasta que pasen a un tono amarillo pálido y dupliquen su tamaño. Por separado, se baten las claras a punto de turrón con el resto del azúcar.

Al integrar los ingredientes secos (harina y polvo para hornear), hay que usar una una espátula de silicona y hacerlo en forma envolvente y en tres partes, con la precaución de no romper las burbujas de aire creadas.

En un molde con un poco de manteca y harina en sus extremos, se vuelca la mezcla y se cocina en el horno, a temperatura media, por 30 minutos.

Cuando el bizcochuelo ya está frío, en una jarra se mezclan las tres leches y se revuelve hasta que quede un líquido homogéneo. Con un tenedor se hacen perforaciones en la parte superior de la torta y se empieza a volcar lentamente, procurando que se cubran las esquinas y los bordes, que son las partes más secas.

Terminado este paso, se tapa el molde con papel aluminio y se lleva a la heladera por un mínimo de cuatro horas, aunque lo ideal es que este en refrigeración toda una noche. En ese lapso, se terminará de formar la estructura característica de la torta tres leches.

Para decorar, se bate la crema con el azúcar glass hasta que se forme una textura cremosa, pero algo firme. Se coloca en la parte superior de la torta, que luego se termina de adornar con las frutas por encima.