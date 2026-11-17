Las recientes modificaciones en el esquema de transporte público de San Juan generaron un fuerte reclamo en distintos sectores de la provincia. Vecinos de barrios como Chacras de Cuyo, Las Pircas y Ejército de los Andes en Rawson, junto a residentes del Lote Hogar 8, Lote Hogar 15 y el barrio Sentinela 3, entre muchos otros más, manifestaron su malestar porque los cambios los obligan a caminar distancias mucho mayores para tomar una unidad. En total, durante noviembre se aplicaron cerca de veinte ajustes sobre las 120 líneas del sistema, alcanzando recorridos clave de Capital y alrededores como las líneas 4, 402, 403, 404, 406 y 460.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Coordinación de RedTulum explicaron que las modificaciones buscan hacer los trayectos más directos y reducir tiempos de viaje. El secretario Marcelo Molina y el director Maximiliano Luján aclararon que se trata de una etapa experimental que será evaluada durante un período de 60 a 90 días. Durante ese plazo, las autoridades analizarán las validaciones de la tarjeta SUBE, las frecuencias y las quejas recibidas para definir si corresponde realizar ajustes o volver atrás con los trazados.

Para dejar asentado un reclamo por la falta de colectivos, la pérdida de combinaciones o el alejamiento de las paradas, los usuarios disponen de vías digitales y telefónicas directas. Los pasajeros pueden enviar un mensaje de WhatsApp al 264 459 2210 o comunicarse de forma gratuita al 0800 333 8858 de lunes a viernes entre las 6:30 y las 22:00. También se encuentran habilitados el formulario web en la sección de contacto del sitio oficial de RedTulum y el correo electrónico ayuda@redtulum.gob.ar.

Quienes prefieran gestionar su pedido de manera presencial pueden acercarse a las oficinas del organismo ubicadas en el cuarto piso del Centro Cívico, en el núcleo 3, sobre avenida Libertador San Martín 750 Oeste. Esta opción permite presentar notas individuales o reclamos colectivos respaldados por uniones vecinales. Además, el Gobierno recordó que al dejar de funcionar la antigua aplicación móvil, los usuarios pueden consultar los recorridos actualizados y paradas vigentes a través de Google Maps o del planificador web oficial.

Al momento de iniciar la gestión es importante indicar el número de la línea afectada, el barrio de residencia y las calles de referencia de la parada anterior. Las autoridades señalaron que mediante los registros de la tarjeta SUBE cruzan los datos para verificar si el reclamo proviene de pasajeros habituales de esa zona. Por ese motivo, detallar cuántos metros adicionales se deben caminar y cómo afecta el cambio a los horarios laborales o escolares resulta clave para que los técnicos revisen cada caso.