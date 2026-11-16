Los cambios de recorridos de colectivos en San Juan pueden generar dificultades para los pasajeros que, después de una modificación, encuentran menos unidades disponibles en su zona o pierden conexiones que utilizaban habitualmente. Ante esta situación, Maximiliano Luján, director de la Red Tulum, explicó que los usuarios pueden acercar sus reclamos y que cada modificación es evaluada durante un período determinado para medir su impacto.

"Los pasajeros pueden presentar sus sugerencias y plantear las dificultades que encuentran. Nosotros analizamos esos pedidos para determinar si es necesario realizar ajustes en los recorridos", señaló el funcionario en diálogo con DIARIO HUARPE, quien indicó que las propuestas también llegan desde las empresas de transporte.

Uno de los principales interrogantes aparece cuando un cambio de recorrido modifica la cobertura del transporte en determinados sectores. En esos casos, los usuarios pueden comunicar que una zona quedó con menos alternativas para trasladarse, que deben caminar más cuadras para acceder a una parada o que perdieron una conexión que antes tenían disponible.

Luján confirmó que esos planteos son tenidos en cuenta por las autoridades. "Las sugerencias de la gente se reciben periódicamente y se analizan. También escuchamos a las empresas, por lo que las decisiones surgen de un trabajo conjunto", explicó.

El director de la Red Tulum reconoció que, por la dimensión del sistema, no todas las modificaciones conforman a los pasajeros. "En un servicio que moviliza a 350.000 usuarios por día hábil, buscamos que los cambios beneficien a la mayor cantidad de personas posible. Sin embargo, siempre puede haber usuarios que resulten disconformes", sostuvo.

Cómo se evalúa si un cambio debe mantenerse

Las modificaciones de recorridos no quedan establecidas definitivamente desde el primer momento. Según detalló Luján, cada cambio tiene una aprobación inicial de 60 o 90 días, dependiendo del impacto que pueda generar.

"Durante ese período analizamos cómo funcionó el recorrido, si hubo reclamos, si mejoró la frecuencia y qué ocurrió con las validaciones. Todos esos indicadores forman parte de la evaluación", precisó.

Esto significa que los inconvenientes que puedan aparecer después de una modificación también forman parte de los parámetros que se tienen en cuenta para determinar si el nuevo esquema funciona o necesita correcciones.

Por qué se modifican los recorridos

Desde la Red Tulum explicaron que el objetivo general es reducir los tiempos de viaje y evitar trayectos que impliquen desvíos innecesarios. Para eso, trabajan junto con las empresas en la reorganización de algunos servicios.

"Buscamos que los usuarios lleguen más rápido de un punto a otro y permanezcan menos tiempo dentro de las unidades. En algunos casos, un corredor más directo puede ser más ágil que un recorrido que ingresa y sale reiteradamente de los barrios", explicó Luján.

De esta manera, las autoridades deberán considerar no solamente la rapidez de los nuevos trayectos, sino también cómo impactan en quienes dependen del colectivo para trasladarse diariamente.