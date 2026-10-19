Las órtesis y los productos de apoyo pueden ayudar a recuperar movimientos, superar dificultades cotidianas y ganar independencia después de una lesión o ante una discapacidad. En Salud & Bienestar, los licenciados Mariano De La Vega y Francisco Lara, terapistas ocupacionales, explicaron cómo se eligen, confeccionan y utilizan estos dispositivos según las necesidades de cada persona.

Los especialistas aclararon que los productos de apoyo son herramientas que facilitan actividades como escribir, caminar, higienizarse o alimentarse. Una órtesis, antes conocida habitualmente como férula, es un dispositivo que se coloca sobre el cuerpo para favorecer la alineación, proteger estructuras o mejorar una función. Su uso forma parte de un proceso de rehabilitación, no de una solución idéntica para todos.

Qué dispositivos se utilizan y para quiénes

Entre los ejemplos más sencillos mencionaron los engrosadores para lápices, que facilitan el agarre de niños con dificultades para escribir, y los utensilios adaptados para distintas tareas. También señalaron que un andador, un sorbete o una esponja con mango pueden funcionar como apoyos para realizar actividades que, de otro modo, resultarían difíciles.

Mariano De La Vega y Francisco Lara, licenciados en Terapia Ocupacional.

Las órtesis de miembro superior pueden abarcar hombro, codo, muñeca o mano. Se utilizan, por ejemplo, durante la recuperación de fracturas o en personas que presentan alteraciones motoras después de un accidente cerebrovascular. Su indicación depende de una evaluación profesional y de la prescripción del médico tratante.

Lara explicó que el diseño requiere observar movimientos, formas de agarre y referencias anatómicas. “Por lo tanto, debe ser personalizado”, destacó. Por eso, además de confeccionarla, los terapistas enseñan a utilizarla y acompañan tanto al paciente como a su familia.

Adaptación, seguimiento y autonomía

De La Vega señaló que el trabajo no termina con la entrega del dispositivo. Hay un período de adaptación y controles para revisar comodidad, funcionamiento y evolución. También se considera el impacto emocional, especialmente en adolescentes o personas que sienten incomodidad por llevar una órtesis visible.

Los profesionales explicaron que, según la indicación y las condiciones de seguridad, pueden emplearse materiales como termoplástico, neopreno o alternativas moldeables de menor costo. El objetivo es que el apoyo responda a las necesidades reales de la persona.

Ambos trabajan en un taller de órtesis de Fundación Abril, donde reciben pacientes derivados de distintas instituciones. Allí realizan evaluaciones, confeccionan dispositivos y acompañan la rehabilitación. Pueden ajustar o retirar la órtesis según los avances.

“No tener miedo, por ejemplo, al uso de órtesis”, recomendaron durante la entrevista.

Insistieron en que estos elementos no deben entenderse como una limitación, sino como herramientas para participar de la escuela, el trabajo, el cuidado personal y otras actividades. La meta es que cada persona recupere o conserve la mayor autonomía posible.

Dato

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.