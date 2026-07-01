La gripe puede durar apenas unos días, pero el cansancio, la tos y la falta de energía suelen extenderse mucho más. Ese es uno de los motivos de consulta más frecuentes en esta época del año y, según explicó la doctora Liliana Cáceres, especialista en fitomedicina y medicina integrativa, la recuperación requiere paciencia, descanso y algunos cuidados que ayudan al organismo a volver a su equilibrio.

Durante una entrevista en Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV (19.2 de TDA), Kick y YouTube, la profesional recordó que actualmente circulan distintos virus respiratorios, con predominio de la influenza A H3N2, conocida como "super gripe", por la intensidad y duración de sus síntomas.

"Uno cree que ya pasó la fiebre y ya nos curamos. No. Se va la fiebre, pero nuestro cuerpo necesita días de recuperación, que pueden llevar desde días hasta semanas", afirmó.

No todo lo que parece gripe lo es

La especialista explicó que en invierno conviven diferentes cuadros respiratorios y es importante diferenciarlos porque cada uno requiere un abordaje distinto. Una gripe suele comenzar de forma brusca, con fiebre alta, intenso dolor muscular, cefalea y un marcado decaimiento. En cambio, un resfrío suele ser más leve y progresivo, mientras que las alergias estacionales provocan estornudos repetidos, picazón en ojos, nariz y garganta, pero no corresponden a una infección.

También aclaró que el color del moco no siempre indica una infección bacteriana. "En las enfermedades virósicas, la mayoría del moco es cristalino. Que por la mañana salga amarillento no significa necesariamente una sobreinfección", explicó.

Frente a estos síntomas, insistió en evitar la automedicación y consultar al médico para recibir el tratamiento adecuado. Además, recordó la importancia de la vacunación antigripal en los grupos de riesgo y de mantener medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación de ambientes y el uso de barbijo cuando hay síntomas respiratorios.

Descanso, hidratación y plantas que acompañan

Una vez superada la fase aguda, el organismo necesita recuperar la energía que utilizó para combatir la infección. Para eso, Cáceres destacó cuatro pilares fundamentales: descansar, mantenerse bien hidratado, alimentarse de manera equilibrada y dormir entre siete y ocho horas por noche.

"El cansancio, así como la fiebre, es una señal biológica de que nuestro cuerpo ha trabajado tanto combatiendo esa infección que ahora necesita ese reposo", sostuvo.

En ese proceso, algunas plantas medicinales pueden colaborar como complemento. La equinácea ayuda a fortalecer las defensas; el tomillo y el llantén favorecen la recuperación de las vías respiratorias y alivian la tos; el jengibre aporta efecto antiinflamatorio y brinda sensación de calor; mientras que el sauco y la rosa mosqueta ofrecen antioxidantes y vitamina C que acompañan la recuperación.

La especialista remarcó que estas plantas "nos ayudan, no son tratamientos", y recordó que, en embarazadas y personas con enfermedades autoinmunes, deben utilizarse únicamente bajo indicación profesional.

Respecto de la actividad física, recomendó retomar el ejercicio de manera gradual. "El error es creer que ya terminó la gripe y volver inmediatamente al mismo nivel de exigencia. Hay que respetar los tiempos del cuerpo", señaló.

Finalmente, indicó cuáles son los signos de alarma que requieren una nueva consulta médica: fiebre que reaparece, dificultad para respirar, dolor en el pecho, expectoración con sangre o un empeoramiento luego de haber comenzado a mejorar.

"La recuperación, la mayoría de las veces, es el tiempo. No es que haya que medicar más, sino darle al cuerpo la posibilidad de repararse", concluyó la especialista.