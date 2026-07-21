Cómo sacar turno en ANSES y elegir cualquier oficina para el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que ya está disponible una nueva modalidad para solicitar turnos que permite a los ciudadanos elegir la oficina donde desean realizar un trámite, sin importar el domicilio declarado. Desde el organismo explicaron que la medida busca brindar mayor flexibilidad y mejorar la atención presencial en todo el país.

La modificación representa un cambio en la forma de gestionar los turnos, ya que ahora los usuarios pueden seleccionar la sede que les resulte más conveniente según sus necesidades. La iniciativa apunta a facilitar la realización de trámites para quienes, por cuestiones laborales, familiares, de viaje o residencia transitoria, necesitan ser atendidos en una oficina distinta a la correspondiente por su domicilio.

El procedimiento se realiza de manera online a través del sitio oficial de ANSES. Para obtener un turno, los interesados deben ingresar a la sección "Trámites y servicios" y luego seleccionar la opción "Turnos". Allí deberán elegir "Solicitar un turno", seleccionar el trámite que desean realizar, ingresar el número de CUIL del titular y presionar "Continuar".

Después, el sistema solicitará verificar que los datos de contacto, como el teléfono y el correo electrónico, sean correctos. Finalmente, habrá que elegir la opción de búsqueda por provincia y seguir los pasos que aparecen en pantalla hasta completar la reserva.

Qué beneficios tiene la nueva modalidad

Desde ANSES señalaron que esta actualización busca adaptarse a distintas situaciones personales de los ciudadanos, permitiendo que puedan elegir la oficina más conveniente para concretar sus gestiones.

Además, remarcaron que la medida también contribuye a descentralizar la atención, optimizar la capacidad operativa de las distintas dependencias y reducir traslados innecesarios, lo que puede traducirse en menores tiempos de espera para quienes necesitan realizar un trámite presencial.

Cómo consultar o cancelar un turno

El organismo recordó que los turnos obtenidos pueden administrarse desde la plataforma Mi ANSES. A través de ese servicio, los usuarios tienen la posibilidad de consultar la fecha asignada o cancelar el turno si finalmente no pueden asistir, liberando ese lugar para que pueda ser utilizado por otra persona.