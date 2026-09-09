La Base Naval Integrada de Ushuaia fue proyectada como una infraestructura estratégica para ampliar y modernizar la presencia de las Fuerzas Armadas argentinas en el extremo sur del país.

La construcción comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y, después de casi cuatro años, la obra todavía no logró completarse. El avance físico alcanzado es considerablemente menor al esperado para una infraestructura de esta magnitud.

El proyecto se encuentra dentro del predio de la actual Base Naval Ushuaia y contempla distintas instalaciones destinadas a mejorar las capacidades operativas y logísticas de la Armada Argentina.

El Gobierno busca acelerar los trabajos

La administración de Javier Milei decidió reforzar el presupuesto destinado a la obra con el objetivo de retomar el ritmo de construcción.

La decisión se produce en un momento en el que el Gobierno volvió a colocar la cuestión de las Islas Malvinas en el centro de la agenda política y diplomática.

La ubicación de Ushuaia tiene un valor estratégico particular debido a su cercanía con el Atlántico Sur, el pasaje de Drake y la Antártida.

Qué falta para completar el proyecto

Aunque la infraestructura ya construida permite observar parte de los avances realizados, la Base Naval Integrada todavía necesita completar distintos sectores y trabajos para alcanzar el objetivo planteado originalmente.

La demora de la obra estuvo vinculada a distintos factores, entre ellos problemas presupuestarios y modificaciones en el desarrollo del proyecto.

El objetivo oficial es que los recursos adicionales permitan avanzar sobre las instalaciones pendientes y evitar que una obra considerada estratégica continúe paralizada o con un ritmo de ejecución reducido.

El vínculo con la estrategia sobre Malvinas

La decisión de impulsar nuevamente la construcción de la base también está relacionada con la política del Gobierno hacia las Islas Malvinas.

Milei volvió a reivindicar el reclamo argentino por la soberanía del archipiélago y planteó que la recuperación de las islas debe realizarse mediante una estrategia sostenida y por la vía diplomática.

En ese contexto, fortalecer la presencia argentina en Tierra del Fuego y mejorar las capacidades de la Armada en el Atlántico Sur aparece como uno de los objetivos estratégicos de la administración nacional.

Una ubicación clave para el Atlántico Sur

Ushuaia constituye uno de los puntos geográficos más importantes del país por su ubicación en el extremo austral y su conexión con el Atlántico Sur y la Antártida.

La Base Naval Integrada busca aprovechar esa posición para concentrar y mejorar capacidades logísticas, operativas y de apoyo de las Fuerzas Armadas.

Por ahora, sin embargo, el proyecto continúa inconcluso. El refuerzo presupuestario dispuesto por el Gobierno apunta a modificar ese escenario y avanzar con una obra que, casi cuatro años después de su inicio, todavía no alcanzó su final.