La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso un homenaje nacional a Lionel Messi en reconocimiento a su histórica trayectoria con la Selección Argentina, tras confirmarse su retiro oficial el pasado lunes 31 de agosto de 2026. La medida, oficializada en el Boletín N° 6940 de la Mesa Directiva, establece que en la próxima fecha de todas las categorías y disciplinas —masculinas y femeninas, abarcando fútbol de once, futsal y fútbol playa— se detendrá el partido a los diez minutos del primer tiempo para realizar un minuto de aplausos en honor al emblemático "10".

El anuncio de la casa madre del fútbol nacional llega dos días después de que el astro argentino pusiera fin a su enorme y exitosa carrera con la Albiceleste, generando un impacto mayúsculo tanto a nivel nacional como internacional.

De acuerdo con lo establecido por la AFA, los árbitros tendrán el estricto deber de interrumpir los encuentros en el décimo minuto de la primera parte. Este gesto busca agasajar al capitán y delantero del Inter Miami, quien defendió los colores argentinos durante los últimos 21 años y portó la cinta de capitán desde 2011.

Adicionalmente, el tributo contempla un componente visual para aquellos estadios que cuenten con pantallas: en la previa de cada encuentro se deberá proyectar un video institucional con el que la Asociación despidió al goleador.

El legado de Messi en la Selección

El adiós definitivo de la máxima figura del fútbol mundial se consumó al mediodía del pasado lunes, marcando el cierre de una etapa dorada. Messi se despide del representativo nacional con registros imponentes: un total de 207 partidos disputados y 125 goles convertidos, cifras que representan récords absolutos en ambas categorías para el seleccionado.

Su legado histórico incluye la consagración en las Copas América de 2021 y 2024, además de la gesta inolvidable de haber conquistado el tercer Mundial para la Argentina en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con este reconocimiento unánime, todo el fútbol argentino se prepara para devolverle al crack rosarino una pequeña parte de la inmensa alegría brindada a lo largo de dos décadas.