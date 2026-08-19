Fernando Cerimedo, consultor político argentino, exasesor de Javier Milei y actual asesor personal del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, permanece detenido en Santa Cruz de la Sierra mientras avanza la investigación por el ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

Cerimedo fue detenido durante la madrugada del martes en el aeropuerto de Viru Viru, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. La Justicia boliviana lo considera principal sospechoso del ataque ocurrido la noche anterior contra Beller, quien recibió tres disparos y permanece internada.

La Fiscalía General de Bolivia, encabezada por Roger Mariaca, calificó el hecho como un intento de femicidio y ordenó la detención de Cerimedo. Según adelantó el fiscal, continuará detenido de manera preventiva por el riesgo de fuga y por la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación.

Qué investiga la Justicia boliviana

El ataque ocurrió el lunes por la noche. De acuerdo con las cámaras de seguridad y el reporte policial, dos hombres vestidos como repartidores de delivery llegaron en una moto hasta el lugar donde se encontraba Beller. Uno de ellos le disparó a corta distancia, mientras que el otro le robó la cartera y el celular.

La mujer cayó al piso y fingió estar muerta. Desde el hospital, Beller acusó a Cerimedo de haber ordenado el ataque y afirmó que se encuentra embarazada de cuatro semanas de él.

La investigación tiene ahora dos objetivos principales: determinar qué grado de participación le atribuye la Fiscalía a Cerimedo e identificar a los hombres que ejecutaron el ataque. Los investigadores también buscan establecer si hubo otras personas involucradas en la planificación y el financiamiento del atentado.

Beller, de 33 años, es abogada y fue candidata a diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) en 2019, aunque posteriormente se alejó del espacio de Evo Morales. Según declaró, el teléfono que le robaron durante el ataque contenía pruebas de episodios de violencia y de presuntos negociados relacionados con combustibles y oro que involucrarían a funcionarios del gobierno de Paz.

El vínculo de Cerimedo con el gobierno de Bolivia

Cerimedo, de 44 años, es fundador de La Derecha Diario y CEO de Numen Publicidad. En Argentina tuvo un papel central en la estrategia digital de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023 y también participó en campañas políticas de Jair Bolsonaro y en el rechazo a la nueva Constitución de Chile.

En Bolivia se vinculó con la campaña de Rodrigo Paz a través de la hija del entonces candidato. Tras la asunción de Paz, el 8 de noviembre de 2025, pasó a desempeñarse como su asesor personal, aunque sin un cargo formal ni sueldo estatal.

El vicepresidente boliviano, Edman Lara, confirmó que Cerimedo era asesor personal de Paz y reclamó que no reciba ningún trato privilegiado durante la investigación.

“El Gobierno no debe encubrir a nadie, caiga quien caiga la Justicia debe actuar con toda fuerza”, afirmó Lara, quien sostuvo que Cerimedo debe responder ante la Justicia como cualquier otra persona.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, pidió que la investigación sea “seria y exhaustiva” y remarcó que nadie está por encima de la ley.

El expediente seguirá abierto

Cerimedo se negó a declarar y Beller solicitó tener acceso al expediente. Ante esta situación, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia instruyó al juez que interviene en la causa para que el expediente no sea declarado en reserva.

El presidente del TSJ, Rómer Saucedo, confirmó la decisión y explicó que busca garantizar que Beller pueda acceder a la información del proceso y contar con las garantías correspondientes mientras avanza la investigación.

Por el momento, Cerimedo continuará detenido en Bolivia mientras los investigadores reúnen pruebas, analizan su eventual participación en el ataque e intentan determinar quiénes fueron los autores materiales del hecho.



