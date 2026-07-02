

Mientras los primeros resultados de la autopsia confirmaron que Ernestina Pais murió como consecuencia de las gravísimas lesiones sufridas en el impacto entre su automóvil y una formación del Tren de la Costa, la investigación judicial continúa abierta. Aunque las primeras pericias permitieron reconstruir buena parte de la mecánica del accidente, todavía restan incorporarse pruebas consideradas clave por los investigadores, entre ellas los estudios toxicológicos, la extracción forense del teléfono celular y los informes técnicos definitivos sobre el siniestro.

La causa, que se encuentra a cargo de la fiscal de Martínez, María Paula Hertrig, avanza por estas horas sobre distintos frentes con el objetivo de reconstruir con la mayor precisión posible qué ocurrió durante los segundos previos al choque que terminó con la vida de la periodista y conductora en Barrancas de San Isidro.

Uno de los aspectos sobre los que la investigación parece haber alcanzado mayores certezas es la dinámica del accidente. Las imágenes obtenidas por la fiscalía muestran que el automóvil conducido por Pais ingresó al paso a nivel cuando las barreras ya se encontraban bajas y el tren se aproximaba al cruce.

Reconstrucción del hecho

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, las señales lumínicas estaban activadas y el maquinista hizo sonar reiteradamente la bocina antes del impacto, además de accionar el sistema de frenado de emergencia, aunque sin margen suficiente para evitar la colisión.

Las cámaras también registraron que el vehículo, un Honda City negro, habría intentado atravesar el paso bordeando una de las barreras, maniobra que terminó con el choque de la formación contra el lateral del automóvil.

Hasta el momento, tampoco trascendieron indicios de una falla en el funcionamiento del sistema ferroviario, aunque los informes técnicos definitivos todavía forman parte de las medidas de prueba pendientes.

La autopsia

El informe preliminar de la autopsia permitió establecer con precisión cuál fue la causa médica del fallecimiento. Los médicos forenses determinaron que Pais murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave sufrido durante el impacto. El examen también constató una laceración hepática y lesiones en el bazo, compatibles con un choque de altísima energía.

Las conclusiones del estudio permiten explicar las lesiones fatales provocadas por la violencia de la colisión, aunque no alcanzan para determinar qué factores pudieron haber influido en la maniobra previa al accidente.

Estudios toxicológicos

Entre las medidas de prueba que todavía aguarda la fiscalía sobresalen los análisis toxicológicos. Los especialistas ya extrajeron muestras de sangre, orina y tejidos que serán analizadas para establecer si existía presencia de alcohol, drogas, medicamentos u otras sustancias que pudieran haber incidido sobre la capacidad para conducir.

Hasta el momento esos resultados no fueron incorporados al expediente y podrían demorar varias semanas. Por esa razón, la investigación aún no extrae conclusiones sobre ese aspecto.

La pericia sobre el teléfono

Otro de los elementos que podría aportar información relevante es el teléfono celular de la periodista, por lo que la Justicia ordenó realizar una extracción forense del dispositivo para reconstruir la actividad registrada durante los minutos previos al accidente. El objetivo es determinar si la conductora mantenía una conversación telefónica, utilizaba alguna aplicación, enviaba mensajes o manipulaba el teléfono mientras manejaba.

Se trata de una medida habitual en investigaciones de este tipo y que suele aportar datos precisos sobre la secuencia temporal previa a un siniestro vial.

Antecedente: Licencia suspendida

Entre los datos que trascendieron en las primeras horas posteriores al accidente también se conoció que la periodista tenía suspendida su licencia de conducir luego de haberse negado meses atrás a realizar un control de alcoholemia. Ese antecedente explica por qué no se encontraba habilitada para conducir al momento del choque.

Sin embargo, desde el punto de vista de la investigación judicial, se trata de un antecedente administrativo que no permite establecer, por sí mismo, qué ocurrió el día del accidente. Serán las pericias actualmente en curso las que determinen si existe algún elemento objetivo que pueda vincular ese antecedente con las circunstancias de la tragedia.

Investigación abierta

Aunque la reconstrucción inicial del accidente comienza a consolidar una hipótesis sobre la mecánica del choque, el expediente todavía está lejos de cerrarse. La fiscalía espera incorporar el informe definitivo de la autopsia, los resultados toxicológicos, la extracción forense del celular y las pericias accidentológicas completas antes de dar por concluida la investigación.

Con ese conjunto de pruebas, los investigadores buscarán reconstruir con la mayor precisión posible la secuencia de los hechos y establecer si existió algún factor adicional que haya influido en la maniobra que derivó en el impacto fatal.